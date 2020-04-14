الحكومة تتخبّط بمساعداتها الاجتماعية وتورِّط الجيش لإنقاذها

منذ بدء الأزمة الحالية وانتشار وباء كورونا، والحكومة غارقة في برنامج مساعدة الطبقة الفقيرة التي زادت فقراً من جرّاء الأزمة الحالية، إضافة إلى فئة جديدة تكوّنت في هذه الأزمة، إذ ضربتها في الصميم، ووضعتها في خانة الأكثر فقراً وحاجة، وهي شريحة كبيرة وواسعة.









وبدأ التخبط منذ إعلان حال التعبئة العامة حين تم الإعلان عن تقديمات عينية ومواد غذائية، ليتم بعدها اكتشاف نقص هذه المواد في السوق اللبنانية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نقص حادّ في السوق في حال أقدمت الدولة على شراء هذه المواد بكميات كبيرة، عبر مناقصات وعروض شراء تبيّن استحالة القيام بها في وقت محدود.

وبعد فشل هذه الخطة، تم الانتقال إلى خطة ثانية، عبر إقرار مبلغ 80 مليار ليرة توزّع على حوالي 180 ألف عائلة،أي 400 ألف ليرة لكل عائلة. وقد تجاوزت الحكومة الآلية الادارية عبر وضع الـ 80 ملياراً في حساب الهيئة العليا للاغاثة لتحاشي الرقابة الادارية المسبقة واللاحقة التي تمارسها هيئات التفتيش وديوان المحاسبة، والذهاب مباشرة إلى الدفع تحت حجة السرعة.

وتزامناً مع الخطة، شهدت داتا الدولة أو داتا مشروع الأسر الأكثر فقراً، هجوماً سياسياً عنيفاً، ترافق مع حملة تشكيك بدقة بياناتها وموضوعيتها، إلاّ أن الدولة لا تملك سوى هذه البيانات الموضوعة حسب آلية يصعب التلاعب بها، فهذه المعايير معتمدة وفق قاعدة proxy means testing methodology والاستمارة الموضوعة هي نتيجة دراسة مشتركة بين مجلس الوزراء والبنك الدولي، كما أن البنك الدولي والمنظمات الدولية المانحة قامت بتحليل الداتا وتبين أن أكثر من ٩٠ في المئة منها صحيحة.

لكن ما جرى أخيراً بالنسبة للمساعدات، لم يعتمد فقط على هذه الداتا المؤلفة من 15 ألفاً كانوا يستفيدون من تقديمات المشروع سابقاً، أضيف إليها نحو27 عائلة كانت قيد الدرس وأصبحت بعد الأزمة تحت خط الفقر، وبالتالي، فإن داتا وزارة الشؤون شملت نحو 45 ألف إسم، وبما ان المساعدات ستطال شريحة أكبر، أضيفت لوائح مقدمة من نقابات صيادي الأسماك ومصابي الألغام والضمان الاجتماعي ووزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، وأُعطي لخلية الأزمة صلاحية فرز الأسماء وتنظيمها، ثم تُسلَّم لقيادة الجيش لتنحصر مهمتها في تسليمها إلى أصحابها. وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم الاعتماد على مؤسسة الجيش في هذه المهمة لسببين، أولاً لأنها مؤسسة موثوقة من قبل اللبنانيين، إضافة إلى قدرتها اللوجستية بسبب انتشارها على كامل مساحة الوطن.

ووفق الخطة، أنه تزامناً مع بدء المرحلة الأولى وتوزيع المساعدات، كان سيتم إطلاق برنامج التكافل الإجتماعي ليشمل عدداً أكبر من المستفيدين، وخصوصاً أن الأزمة الحالية ضربت شرائح أخرى من المجتمع لم تكن تصنف في السابق ضمن إطار الأكثر فقراً، إذ أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية عن إطلاق المشروع الذي يعتمد على استمارة إلكترونية يمكن تعبئتها عبر رؤساء البلديات والمخاتير في القرى والمناطق.

ويستطيع عبرها كل مواطن الاتصال برئيس البلدية أو المختار وتعبئة النموذج الذي ستعممه وزارة الداخلية عليهم، والإجابة على 27 سؤالاً ضمن معايير برنامج الأسر الأكثر فقراً، ويستطيع المواطن أن يقدم الطلب في البلدية التي يقيم ضمن نطاقها، ولا يحق للبلدية رفض أي طلب، على أن تتم الاستعانة بالمجتمع الأهلي عندما تكون هناك صعوبة في التواصل مع المخاتير أو البلدية.

وعلى هذا الاساس انطلقت المرحلة، لكن المفاجأة كانت في الأخطاء الهائلة التي شملتها الأسماء، وهنا أبدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية استغرابها للوائح الموزعة للجيش، والتي لا علاقة لها بها، او بالداتا المقدمة من قبلها، إنما هناك أسماء عشوائية “لا ندري من أين أتت”، ملمّحة إلى أنها “ربما تكون ضمن الحملة المستمرة على الوزارة”.

وسألت المصادر عن الاسماء المقدمة من النقابات ووزارة العمل وغيرها، وعن آلية فرزها، وعن الجهة التي قامت بهذا الفرز.

وفي السياق، أعاد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان التأكيد ان داتا وزارة الشؤون هي داتا شفافة ومبنية على مسح علمي ودقيق بالشراكة مع البنك الدولي، مشيراً في حديث لـ”النهار” إلى أن دور وزارة الشؤون يقتصر على زيارة الأسر ومتابعة الخدمات، إنما تصنيف العائلات فهو مسؤولية الوحدة الائتمانية في مجلس الوزراء منذ بداية المشروع في العام 2011.

ودعا قيومجيان عبر “النهار” الحكومة للانطلاق من معايير برنامج “دعم الأسر الأكثر فقراً” لتحديد الشرائح المعوزة ولتوزيع المساعدات تفادياً للمحسوبيات والأخطاء، سائلاً عن تهميش دور وزارة الشؤون الاجتماعية وإقحام الجيش، مشكوراً، في عملية التقييم والمعايير والتوزيع، في حين يملك برنامج “الفقر” الآلية والخبرة والقدرات وطاقماً بشرياً ومساعدين اجتماعيين من حوالى ٤٠٠ موظف ومتعاقد للقيام بالمهمة.

وختم: “‫نحن بحاجة إلى خطة مستدامة لتغطية أكبر عدد ممكن من الناس كنا وضعناها مع البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي، وهناك قرض بملايين الدولارات متوافر بفائدة رمزية، فلماذا لا نستفيد منه لتفعيل البرنامج بشرياً ومادياً عوض تكبيد الخزينة ما لا طاقة لها على تحمله؟!‬‬‬

في غضون، ذلك حذرت مصادر مطلعة من إقحام الجيش في زواريب البلديات والاسماء، وهي ليست من مهامه ولا يعلم بآلياتها، وتجعله طرفاً، لأنه من المعروف أن هكذا أمور تكون دائماً خلافية ولا يمكن أن ترضي جميع الناس، وبالتالي إدخاله طرفاً فيها خطير جداً عليه. وسألت المصادر أنه في حال إعطاء هذه المهمات للجيش، فلماذا الابقاء على الوزرات وعلى الادارات المرتبطة بالشؤون، فليتم حلّها جميعها. وأبدت المصادر عدم ثقتها أيضاً بالمرحلة الثانية التي تم إطلاقها، مشيرة إلى أن أي عمل مرتبط بالبلديات والمخاتير لا بد أن تدخل عليه السياسة والمحسوبيات، وتدقيق التفتيش المركزي وتهديداته لا تقدم ولا تؤخر في هذا السياق.