طفل مصري يشعل مواقع التواصل بأغنية “يا كورونا”

أشعل طفل مصري مواقع التواصل الاجتماعي بعدما غنى أغنية “يا كورونا مالك ومالنا”، والتى غناها خلال استضافته ببرنامج “كل يوم” مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة ONE، وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا، ونجاحا منقطع النظير على صفحات السوشيال ميديا، حيث تخطى عدد المشاهدات 14 مليونا، لتصبح الأغنية الأكثر تداولا خلال هذه الفترة.

وظهر الطفل الأسواني عبدالله الكحلاوي، الذي يطلق عليه “طفل الجردل” وهو يغني أغنية “كورونا”، ويقول فيها: “يا كورونا مالك ومالنا، يا كورونا سبينا فحالنا، إحنا إلي فينا مكفينا، إيه إلي جايبك عندينا، ملكيش مكان وسطينا، يا كورونا مالك ومالنا يا كورونا سبينا فحالنا”.