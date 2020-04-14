لُقب بـ”ستيفن هوكينغ العرب” وأدار شركاته على كرسي متحرك.. من هو السعودي سلطان بن محمد العذل؟

فقد القدرة على الحركة والنطق، ولا يستطيع التنفس دون استخدام جهاز تنفس صناعي، ولا يستطيع أن يتغذى إلا باستخدام أنبوب خارجي متصل بالمعدة، ومع كل ذلك كان يدير مجموعة من أهم الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية، نحن نتحدث عن رجل الأعمال السعودي سلطان العذل الملقب بـ”ستيفن هوكينغ العرب”.

فمن هو سلطان بن محمد العذل؟ وكيف استطاع إدارة أعماله على كرسي متحرك؟ ولماذا لقب بـ”ستيفن هوكينغ العرب”؟









من هو سلطان العذل “ستيفن هوكينغ العرب”؟

وُلد سلطان بن محمد العذل في الرياض عام 1961، سليماً معافى، وأكمل في مسقط رأسه دراسته الثانوية، ثم توجه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة لإتمام دراسته الجامعية.

هناك حصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وكانت رسالته الجامعية عن المفاعلات الذرية، حيث حصل على درجة امتياز.

بعد ذلك عاد العذل إلى المملكة السعودية ليؤسس هناك أولى شركاته.

الصراع مع المرض

صارع سلطان العذل مرض التصلب اللويحي العضلي الجانبي لمدة 23 عاماً، إذ أصيب بالمرض في عام 1997، ونتيجة لذلك شلت جميع أطراف جسده ما عدا عينيه وشفتيه.

وبات يتنفس عن طريق جهاز صناعي ويتغذى عن طريق أنبوب خارجي متصل بفتحة المعدة.

وبالرغم من أن هذا المرض تسبب في شلل أطرافه وجعله قعيداً على كرسي متحرك، فإنه لم يكن عائقاً منع “ستيفن هوكينغ العرب” من إتمام مسيرة نجاحه.

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أعماله وشركاته

بدأ سلطان العذل بتأسيس أولى شركاته في عام 1994، أي قبل إصابته بالمرض بنحو ثلاثة أعوام.

واستطاع بفترة قياسية أن يوسّع أعماله لتشمل 200 مدينة داخل المملكة السعودية، ولم يتنحّ عن إدارة أعماله عندما أصيب بالمرض عام 1997، بل بقي على رأس عمله كأن شيئاً لم يكن، متحدياً ظروفه الصحية القاهرة.

عدا عن ذلك قام بتأسيس سلسلة جديدة من الشركات، فأنشأ محلات “دانكن دوناتس”، وأسس شركتان مختصتان بمجال التغذية هما شركة “شهية” وشركة “مأكل لعالمية المحدودة” وذلك في عام 2009، مؤمناً بذلك وظائف لما يتجاوز 10 آلاف شخص.

هذا بالإضافة إلى شركة “سمسا” للنقل السريع و”فيديكس” وشركة “أمنكو” لخدمات الأمن والسلامة، كما أنه عضو بارز في مجلس الإدارة لشركتي الرملة ومنصور جنرال.

مؤلفات سلطان العذل

لم تكن إدارة تلك الأعمال الضخمة على كرسي متحرك الشيء الوحيد الذي برع فيه هذا الرجل، فقد كان له شغف واهتمام خاص بالكتب.

وبالرغم من حالته الصحية السيئة، استطاع العذل أن يؤلف بعض الكتب التي تتحدث عن تاريخ عائلته، فألف كتاباً عن سيرة حياة جده صالح باشا بن محسن بن عذل (وهو أحد رجال الملك عبدالعزيز).

يُذكر أن الملك سليمان بن عبدالعزيز قام بكتابة مقدمة لهذا الكتاب واهتم شخصياً بنشره.

كما ألّف العذل كتباً في فنون إدارة الأعمال كان أحدها كتاب “مجموعة الأدلة المهنية الإدارية والفنية المتخصصة”.

لماذا لقب بـ”ستيفن هوكينغ العرب”؟

توفي العذل في 12 أبريل/نيسان 2020 بعد صراع طويل مع مرض التصلب اللويحي عن عمر ناهز 59 عاماً.

وبالرغم من أن الراحل لم يقدم إسهامات في مجالات العلوم والفيزياء والفلك كما فعل العالم الإنجليزي ستيفن هوكينغ، لكن جمع بين الرجلين العزيمة في مواجهة نفس المرض.

فكلاهما لم يستسلم لعجزه قط ولم يلزم بيته منتظراً بيأس أن تحين ساعته، بل تابع كل منهما نمط حياتهما السابق وقدم كل منهما أقصى ما يستطيع في مجال تخصصه، وكانت أدواتهما الوحيدة كرسياً متحركاً، وعينين نجتا بأعجوبة من ذلك المرض القاتل.

عربي بوست