ارتفاع قياسي جديد بسعر صرف الدولار: كسر عتبة الـ3000 ليرة!

في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفصح، سجل سعر صرف الدولار في سوق الصيارفة ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث كسر عتبة الـ 3000 ليرة عند بعض الصرافين.

وتسجل هذه المستويات في ظل مخاوف المواطنين، لا سيما بعد تسريب مسودة خطة الحكومة المالية وما رافقها من أفكار كعملية اقتطاع جزء من بعض الودائع المصرفية او الـ haircut والحديث عن تحرير تدريجي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار في السنوات المقبلة.









وبحسب الصرافين، يضاف كل ذلك الى تزايد الشح بالدولار النقدي في البلد لا سيما مع توقف معظم الاعمال في فترة التعبئة العامة وتوقف المصارف اللبنانية عمليات السحب بالدولار، الامر الذي رفع الطلب على العملة لدى الصرافين.

المركزية – LBCI