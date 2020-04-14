لاريجاني تماثل للشفاء وسيترأس جلسات البرلمان من الأسبوع المقبل

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) مسعود بزشكيان أن رئيس المجلس علي لاريجاني قد تماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن بزشكيان القول إن لاريجاني سيعود لرئاسة جلسات المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل.









وكان تم الإعلان مطلع نيسان/ أبريل الجاري عن إصابة لاريجاني بالفيروس.

ويرأس لاريجاني، الذي يبلغ من العمر 62 عاما، البرلمان منذ عام 2008، وهو أحد أكثر الساسة نفوذا في إيران. وقبل أن يتولى المنصب البرلماني، كان كبير مفاوضي الملف النووي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.