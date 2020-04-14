جميل جبق يكشف عن اتفاق مع قطر لتمويل المختبر المركزي: قادرون أن نجعل لبنان “جنة صناعة دوائية”

قال وزير الصحة السابق جميل جبق في اتصال مع “الجديد” ضمن برنامج “الحدث”: “خلال ولايتي حاولت دعم صناعة الأدوية في لبنان بكل ما اوتيت من قوة ومنعت استيراد اي دواء يصنع في لبنان ونحن في وزارة الصحة كانت التسعيرة تعتمد بحسب الدواء الارخص ما يعني الدواء المصنع محلياً وقد فرضنا على المستشفيات الحكومية استعمال الدواء اللبناني فقط لا غير.”

وفي سياق متصل كشف جبق ان اتفاقاً جرى مع قطر بشأن تمويل مشروع المختبر المركزي من اجل تنمية الصناعات الدوائية في لبنان ، موضحاً ان اجتماعات ولقاءات عدة جرت مع رئاسة الحكومة القطرية ووزارة الصحة في قطر.









واضاف: “ان القطريين تعهدوا بدفع 10 ملايين دولار من اجل انشاء تجهيز المختبر المركزي في مستفى رفيق الحريري في بيروت، وقد تعطلت الامور بعد استقالة الحكومة فيما الحكومة الجديدة فقد واجهها وبء كورونا..”.

وشدد جبق على ان “الاتفاق مع القطريين بشان تمويل المختبر المركزي قائم وهو فقط يحتاج للتوقيع ، ان القطريين درسوا الملف واجروا كشفاً ميدانياً .. “، مضيفاً: “لا يمكن ان يكون لدينا صناعات ادوية على المستوى المطلوب من دون المختبر المركزي”.

واضاف: “المختبر يمكن ان يكون جاهزاً خلال عام اذا توفرت الاموال اللازمة وصناعة الدواء تؤدي الى تخفيف العجز وتشكل دعماً للاقتصاد اللبناني. صناعة الدواء ممكن ان تنمو بشكل كبير وممكن ان تكفي السوق اللبنانية وقادرون ان نصل بلبنان بان يصبح جنة صناعة دوائية “.

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