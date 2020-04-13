أغنية إليسا الجديدة تحصد أكثر من مليوني مشاهدة في يومين.. وتهنئة خاصة من وائل كفوري!

نشرت إليسا صاحبة “أجمل إحساس”، تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وجهت فيها رسالة لوهبي قالت خلالها: “لم يكن ليتمكن أحد من إدخال السعادة إلى هذه الأغنية غيرك هيفاء وهبي، شكرا على هذا الظهور الخاص، فلنتشارك الحب والسعادة في كل مكان”.

وردت وهبي على تغريدة إليسا بالقول: “تهانينا عزيزتي إليسا، أنا هنا دائما من أجلك، مع أو بدون بيجاما، الأغنية رائعة، استمتعي بنجاحك”.









هذا وحققت الأغنية وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، حوالي مليوني مشاهدة خلال يومين فقط.

من ناحية أخرى عبّر النجم وائل كفوري بطريقته الخاصة عن إعجابه بالأغنية الجديدة التي طرحتها النجمة إليسا خلال الساعات الماضية بعنوان “هنغني كمان وكمان”.

وعلى طريقة كتابة الشعر باللهجة اللبنانية العامية التي يشتهر بها، كتب كفوري تغريدة شعر ذكر فيها صديقتيه النجمتين إليسا وهيفاء وهبي التي حلّت ضيفة مميزة على “كليب” إليسا الخاص بالأغنية.

وغرّد كفوري عبر “تويتر” قائلاً:

“غنّي كمان…… وكمان

صَرلنا فترة ومن زمان

لا دِقنا طعم الفرح

ولا رقَصنا على الأحزان”.

غنّي كمان ……وكمان

صَرلنا فترة ومن زمان

لا دِقنا طعم الفرح

ولا رقَصنا على الأحزان@elissakh @HaifaWehbe ❤️❤️ — Wael Kfoury (@waelkfoury) April 12, 2020

واستوحى هذين البيتين الشعريين من كلمات أغنية إليسا التي تقول فيها: “هنغني كمان وكمان وهنرقص عالأحزان”. والجدير بالذكر أن أغنية إليسا ستُطرح أيضاً ضمن ألبومها الجديد المنتظر من إنتاج شركة “روتانا”.