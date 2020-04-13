زياد أسود “ينبش القبور”… والقوات تدّعي عليه!

رد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب زياد أسود على بيان الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”.

وقال، عبر “تويتر”: “الدائرة الإعلامية بالقوات دائرة على حالها يللي ما بيعرف تاريخو بيكتب شو ما كان حتى يغش جمهوره ويللي بيستحي بحاله بيحكي شو ما كان حتى يبيض صفحته.عزيزي سمير اما و قد انفعلت اود تذكيرك بان عائلة الشهيد النقيب بو نصار ابن حيطورة اعدمت في منزلها في عين الرمانة و القوات مسؤولة”.









وأضاف: “ثم عزيزي سمير يومها كنا على الارض وفي الصليب الاحمر وشهود عيان على واقعة تاريخية تهرب منها عند موعدها السنوي. البارحة معركة زحلة واليوم عائلة بو نصار وغدا وبعد غد غيرها”.

وختم: “ثم لا بد من لفت النظر عندما اصبح طبيب جراح بيصير فيك تقدم دعوى علي وبس تصير محام بتعرف فداحة تصريحكم”.

وكان صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” بيان أشار الى ان “في خضم كل ما يعيشه الوطن من أزمات صحية ومالية واقتصادية ومعيشية، وفي خضم أزمة فقر ومجاعة غير مسبوقة في لبنان منذ مجاعة العام 1914، وفي خضم مخاوف الناس وهواجسها حيال كيفية تأمين لقمة عيشها لإطعام أولادها والعبور عبر هذه الأزمة بسلام، وفي خضم الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وفي خضم كل ذلك وغيره ينبري النائب زياد أسود ومن معه من أصحاب القلوب السوداء والدور الفتنوي المعروف في مواصلة النهج الأسود الذي اعتادوا عليه في فبركة الأخبار وتلفيق الاتهامات وترويج الاشاعات وتحوير الحوادث وتشويه الحقائق ونسف الوقائع وتضليل الرأي العام والافتئات بحق حزب القوات اللبنانية، وبدلا من أن يكون هذا البعض جزءا من النسيج اللبناني المستنفر من أجل مواجهة الأزمات الخطيرة والكارثية التي يعيشها المواطن اللبناني، وبدلا من أن يصب جهده على بلسمة جراح الناس وأوجاعها، وبدلا من أن يتعظ من المؤديات المأسوية للمواجهات المفتوحة التي خاضها وأوصلت لبنان إلى الانهيار، نرى هذا البعض يستحضر محطات مؤلمة من الحرب من قبيل انتحار سيدة وطفلها بغية اتهام القوات اللبنانية خلافا للتحقيقات القضائية التي أكدت واقعة الانتحار وأظهرت وجود رسالة من السيدة نفسها وفي ظل سلطة قضائية نأسف ان نقول بانها كانت معادية للقوات ومن مصلحتها اتهام القوات لا العكس”.

واضافت الدائرة الاعلامية في القوات، ان “رغم كل ذلك يمعن أسود ومن معه في زرع الشقاق في النفوس ووضع السكاكين في الجراح واستحضار صورا مشوهة عن حروب الماضي التي يجب إقفالها من أجل بناء المستقبل، ولكن، ويا للأسف، لا يجد هذا البعض سوى نبش القبور للتغطية على فشله في إدارة البلاد نحو الاستقرار والطمأنية والأمان والسلام، ولذلك، ستدعي القوات على أسود وكل من روج لهذه الأكاذيب، لأنه لا يجوز السكوت عن مروجي الفتن، أصحاب القلوب السوداء والنيات السيئة الذين يريدون مواصلة تدمير المجتمع اللبناني”.