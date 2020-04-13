المفتي دريان: بأي حق يُقتطع من أموال المودعين وهناك أموال منهوبة لا نعرف مصيرها؟

اعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في تصريح “ان ما نراه على الساحة اللبنانية أشبه بالحروب العبثية التي حصلت سابقا لكنها اليوم حرب اقتصادية لسلب أموال الناس بالباطل من المصارف، وبأي حق يقتطع من أموال المودعين في حين ان هناك أموالا منهوبة لا نعرف عنها شيئاً حتى الآن، وأين التحقيقات في هذا الأمر”.

وقال “لا يجوز ان يكون المواطن هو الضحية، بل المطلوب حمايته والمحافظة على مدخراته، وهذا من واجبات الحكومة، وندعو الى تلافي أسباب هذا الانزلاق كي نحفظ جنى المواطن الذي حققه بكسبه الحلال”.









واكد دريان “ان دار الفتوى لن تقبل بأي تدبير أو موقف او قرار يتناول مدخرات الناس وأموالهم التي جنوها بالحلال وبعرق الجبين، ودور الدولة أن تحمي الناس وتحمي مدخراتهم وحقوقهم بكل إمكاناتها وطاقاتها، لا ان تحرمهم من جنى عمرهم، لان هذا سيسبب بدمار المجتمع والأخلاق وإحلال الفوضى”.