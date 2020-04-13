الحكومة لسحب مسودة خطتها «الإنقاذية»… وزني يُمهّد للخطوة التراجعية

، تتجه الحكومة الى سحب مسودة خطتها «الإنقاذية» من التداول، بعد ردود الفعل السياسية الرافضة بشدة، وقد مهد وزير المال غازي وزني لهذه الخطوة التراجعية بالإعلان عن ان كل ما يحكى عن «الهيركات» غير دقيق، وتطبيقه يحتاج الى قانون في مجلس النواب، مؤكدا لقناة «ال بي سي» ان الحكومة ستختار الأسبوع المقبل شركة تدقيق مالي عالمية لمراقبة كيفية اخراج الأموال من لبنان والتدقيق بها.

وتخشى المصادر المتابعة من ابتداع جهابذة المال والمصارف صيغة «هيركاتية» باسم آخر، لكن وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، غرد امس عبر تويتر قائلا: اليوم وبعد عقود لن نقبل بأي حجة لتطويع بني معروف، ومحاولة إذلالهم أيا كانت الظروف، كما عزز النائب السابق الكتائبي إلياس حنكش رافضا المس بتعب اللبنانيين، سواء من كان أودع دولارا أو مليار دولار فهو من عرق جبينهم وسندافع بشراسة ضد إبادة اللبنانيين.