بالفيديو… أندريا بوتشيلي يبث الأمل في حفل عيد الفصح بإيطاليا

أحيا الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي حفلا خاصا بمناسبة عيد الفصح اليوم الأحد في كاتدرائية “دومو دي ميلانو” بدون أي جمهور في ميلانو، بهدف بث الأمل في المدينة التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وغنّى بوتشيلي 61/ عاما/ بين آخرين أغنية “سانكتا ماريا” للملحن الإيطالي بيترو ماسكاني، برفقة عازف الأورج في الكاتدرائية.









وتم بث الحفل الذي استمر نصف الساعة تحت عنوان “موسيقى للأمل” عبر قناة بوتشيلي على يوتيوب، حيث تابع أكثر من مليوني شخص الحفل في بعض الأوقات.

وبسبب قيود جائحة كورونا، لم يتم السماح للجمهور بالحضور.

يشار إلى أن إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا من جائحة كوفيد 19 في أوروبا، بتسجيل نحو 20 ألف وفاة حتى الآن.