تانيا قسيس تشارك في «ترنيمة وأذان» موجهة للعالم ‏

في ظاهرة لافتة وجديدة تتسابق العديد من الجمعيات والمراكز الدينية على إطلاق ترانيم دينية مسيحية إسلامية مشتركة، في العديد من مراكزها، لدعم التعاون والتآخي في مواجهة فيروس كورونا القاتل.

وقد شاركت اللبنانية تانيا قسيس في حفل أقامته في ‏إيطاليا، داخل كاتدرائية دومو في مدينى ميلانو، وظهرت الفنانة في صحبة ‏مطربين آخرين يقدمان ترنيمة مسيحية مصحوبة بالأذان الإسلامي، وتجتمع الأديان من أجل السلام والدعاء للعالم أجمع في تلك الأوقات ‏الصعبة التي نمر بها بسبب جائحة كورونا.









وقد علقت الفنانة: «صلاة الوحدة من ‏كاتدرائية دومو في ميلانو إلى العالم».‏

كما أعلنت المطربة دعمها الكامل لوقف التنمر ضد مصابي كورونا.‎ وأطلقت حملة توعية مجتمعية، لوقف التنمر ضد ‏مصابي الفيروس، واعتبار من تسلل إليهم ‏المرض موصومين اجتماعياً، مما يدفع البعض إلى إخفاء مرضه، أو ‏إصراره على عدم التوجه لأماكن العزل، خشية أن يفضح أمره وكأنه مرتكب ‏جريمة‎.