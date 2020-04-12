مستشفى الحريري: شفاء 3 حالات وإخراج اثنين إلى العزل المنزلي

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 28 إصابة، وأنه استقبل 22 حالة مشتبه بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى.

وأعلن تماثل 3 حالات للشفاء من الفيروس “بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة، ليبلغ بذلك مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية حتى تاريخه، 80 حالة شفاء.









أضاف: “بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج حالتين مصابتين بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج شفاء المريضين سريريا، وإبلاغهما بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا”.

كما أعلن “تحسن وضع إحدى الحالات الحرجة، ونقلها من العناية الفائقة إلى وحدة العزل”، مؤكدا أن جميع المصابين بالفيروس “يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر ما عدا 3 إصابات وضعها حرج”.

وختم: “لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.