كربوهيدرات وسعرات حرارية أقل، 6 وصفات صحية يمكنك تحضيرها في المنزل

هل تبحث عن وصفات صحية تحتوي على أقل قدر من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية؟ إليك 6 وصفات مثالية لأولئك الذين يبحثون عن الغذاء الصحي واللذيذ في الوقت نفسه:

وصفات صحية من مكونات متوفرة في المنزل

الوصفة الأولى: رقائق الكوسا المخبوزة









ستحتاج إلى ما يلي: 3 حبات كوسا، القليل من الثوم، سبانخ، ملح، فلفل، جبنة كريمية، جبنة موزاريلا، صوص الطماطم.

طريقة التحضير: قم بتقطيع الكوسا إلى رقائق طولية، ثم قم بترتيبها في الطبق كما هو موضح بالفيديو، ضع القليل من الثوم والزيت في مقلاة، قلبه قليلاً، ثم أضف السبانخ والملح والفلفل وحرِّك إلى أن تذبُل السبانخ، في طبق منفصل ضع السبانخ المقلية وأضِف إليها كوباً من الجبنة الكريمية، وأضف إليها بعض الريحان والملح والفلفل وحرِّك جيداً.

قم بحشو رقائق الكوسا بمزيج الجبنة والسبانخ كما هو موضح بالفيديو، وفي طبق منفصل ضع القليل من صوص الطماطم، وقم بصفّ الكوسا المحشية فوقه، ثم ابشُر القليل من جبن الموزاريلا على السطح، وضعه في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة ليصبح جاهزاً للتقديم بعد ذلك.

الوصفة الثانية: سلطة الحمص مع البيستو

ستحتاج إلى ما يلي: حمص، طماطم، جبن، صوص الـ”بيستو”.

طريقة التحضير: ضع القليل من حبات الحمص المسلوق في طبق، ثم أضف إليها الطماطم المقطعة، والجبن المبشور والقليل من صوص البيستو (صوص أوراق الريحان والصنوبر والثوم)، وحرِّك المزيج جيداً بعد إضافة الملح.

الوصفة الثالثة: قوالب البيض مع السبانخ

ستحتاج إلى ما يلي: سبانخ، طماطم، بيض، ملح، فلفل

طريقة التحضير: أحضر قالب فرن على شكل دوائر صغيرة، وضع القليل جداً من الزيت في القالب، ثم ضع بعضاً من السبانخ في كل دائرة.

قطِّع الطماطم إلى قطع صغيرة ووزعها أيضاً فوق السبانخ، في وعاء منفصل اخلط بياض البيض مع القليل من الملح والفلفل، ثم صبَّ كمية من بياض البيض فوق دوائر السبانخ والطماطم.

ضع القالب في الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية، لتحصل بعدها على قوالب البيض مع السبانخ اللذيذة والمثالية للفطور.

الوصفة الرابعة: بيتزا القرنبيط

ستحتاج إلى ما يلي: قرنبيط، توابل، ريحان، بودرة الثوم، فلفل أحمر، ملح، جبنة موزيريلا مبشورة، بيضة واحدة، صوص الطماطم، فليلفلة، سبانخ .

طريقة التحضير: قطِّع رأساً من القرنبيط وضعه في الخلاط الكهربائي واخلطه جيداً حتى يصبح ناعماً، ثم ضعه في الميكرويف لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك ضع القرنبيط في قطعة قماش نظيفة واعصره جيداً حتى تتخلص من مائه ويصبح على شكل عجينة، وأضف إليه بعضاً من الأوريجانو أو أي توابل أخرى متوفرة في المنزل، أضف قليلاً من الريحان وبودرة الثوم والفلفل الأحمر والملح وجبنة الموزيريلا المبشورة وبيضة واحدة.

قم بخلط المكونات جيداً، وشكِّلها على شكل عجينة دائرية، ثم قم بخبزها لمدة عشر دقائق على درجة حرارة 230 مئوية، بعد إخراجها من الفرن قم بدهنها بصوص الطماطم المفضل لديك، وأضف قليلاً من الجبنة المبشورة على السطح، وفليفلة مقطعة، وسبانخ، أو الخضراوات المفضلة حسب الرغبة، واخبزها ثانية لمدة 10 دقائق.

الوصفة الخامسة: سموثي الفواكه

ستحتاج إلى ما يلي: حليب، زبادي، فواكه مجمدة.

طريقة التحضير: ضع في الخلاط ربع كوب من الحليب وكوباً من الزبادي مع خليط من الفواكه المجمدة المفضلة لديك (فراولة- توت…)، لتحصل على سموثي الفواكه.

الوصفة السادسة: شرائح الدجاج مع الفاصولياء

ستحتاج إلى ما يلي: شرائح صدر دجاج، ملح، فلفل، فاصولياء خضراء، طماطم، بيستو.

طريقة التحضير: في مقلاة ضع قليلاً من زيت الزيتون، ثم أضف شرائح صدر الدجاج مع القليل من الملح والفلفل وقم بتقليبها حتى تنضج.

ضع الدجاج في طبق وقطّعه إلى شرائح طولية، في نفس المقلاة قم بوضع الفاصولياء الخضراء وقلبها بالزيت (من الممكن استبدالها بالخضراوات المتوافرة لديك).

أعِد الدجاج مرة أخرى إلى المقلاة وقلبه مع الفاصولياء، ثم أضف الطماطم المقطعة وقليلاً من صوص البيستو، قلبها جيداً حتى تصبح جاهزة للتقديم.

عربي بوست