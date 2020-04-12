وهاب ساخراً: الحريري وجنبلاط خايفين دياب يسرق!

غرَّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر “تويتر” قائلًا، “هلق أخونا سعد الحريري ووليد بيك جنبلاط خايفين الرئيس حسان دياب يسرق أموال الناس”.

وأضاف، “كان ناقصها السيبة بعد حدا تا تكتمل الخبرية”.

وتابع، “حسان دياب حرامي وإنتو زاهدين بالمال، يا الله دخيلك تلطف”.

واستخدم وهاب العديد من الوجوه الضاحكة في تغريدته.