نجوى كرم تحتفل بالأعياد المسيحية وجمهورها يحتفل بمرور عام على هيت “ملعون أبو العشق”!

إحتفلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بالأعياد المسيحية التي تتزامن في هذه الفترة، من أسبوع الآلام، إلى الجمعة العظيمة، والتي يليها “سبت النور” ثم أحد القيامة أو “عيد الفصح”، حسب الدين المسيحي.

وكتبت شمس الأغنية في مساحتها الخاصة على موقع تويتر:

“نوّرنا بنورك يا ملك المجد، أعطينا سلامك لأنو بتعطيه مش متل ما بيعطيه هذا العالَم. المسيح قام.. حقاً قام”.









من جهة أخرى، إحتفل جمهور شمس الأغنية هذا السبت، بمرور عام على طرح أغنيتها الهيت “ملعون أبو العشق” مع الفيديو كليب الخاص بها، على قناة روتانا على اليوتيوب، حيث كانت نجوى قد أصدرتها يوم 11 أبريل من العام الماضي، وحققت نسبة مشاهدة قياسية، حيث تجاوزت 100 مليون مشاهدة في أقل من سنة، في سابقة هي الأولى من نوعها لبنانياً، وعربياً فيما يخص الفنانات ونجوم الصف الأول.