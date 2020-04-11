إليسا تبدع في طرح أغنيتها الجديدة من “الحجر المنزلي”.. مفاجأة مشاركة هيفا والاصدقاء!

أطلقت اليسا منذ قليل كليب أغنيتها الجديدة “هنغني كمان وكمان” , و الذي حمل مفاجأة للجمهور و هي مشاركة هيفاء وهبي في الكليب بالرقص عبر الفيديو .

كما يظهر في الأغنية العديد من أصدقاء وجمهور إليسا وهم يتفاعلون معها بغاية السعادة من داخل بيوتهم.

No one would have made this song happier than you @HaifaWehbe! Thank you for this special appearance! Let’s share love and happiness everywhere 💃🏻❤️https://t.co/VVmD9mKL5H — Elissa (@elissakh) April 11, 2020

الأغنية بشكل عام فيها الكثير من الطاقة الايجابية التي يحتاجها العالم اليوم مع جرعة تفاؤل كبيرة بأن غداً سيكون أجمل.

هيفاء كانت قد أعلنت منذ أيام أن إليسا أرسلت لها الأغنية لتكون أول من يسمعها وكتبت على تويتر: “اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة من امبارح ما وقفت اسمعها ، بتعقد #هنغني_كمان_وكمان وهنرقص عالأحزانNananna حصلت على الغنية”، ولكن يبدو أن القصة لم تقف عند هذا الحد فقد شاركتها بالكليب حيث عبرت إليسا عن سعادتها الكبيرة لهذه المشاركة، وكتبت: “لم يكن أحد ليجعل هذه الأغنية فرحة بهذه الطريقة أكثر منك، شكرا لك على هذا الظهور الخاص والمميز!”.