إليسا تبدع في طرح أغنيتها الجديدة من “الحجر المنزلي”.. مفاجأة مشاركة هيفا والاصدقاء!

أطلقت اليسا منذ قليل كليب أغنيتها الجديدة “هنغني كمان وكمان” , و الذي حمل مفاجأة للجمهور و هي مشاركة هيفاء وهبي في الكليب بالرقص عبر الفيديو .

كما يظهر في الأغنية العديد من أصدقاء وجمهور إليسا وهم يتفاعلون معها بغاية السعادة من داخل بيوتهم.

No one would have made this song happier than you @HaifaWehbe! Thank you for this special appearance! Let’s share love and happiness everywhere 💃🏻❤️https://t.co/VVmD9mKL5H

— Elissa (@elissakh) April 11, 2020