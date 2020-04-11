//Put this in the section
شريط الأحداث

إليسا تبدع في طرح أغنيتها الجديدة من “الحجر المنزلي”.. مفاجأة مشاركة هيفا والاصدقاء!

April 11, 2020

أطلقت اليسا منذ قليل كليب أغنيتها الجديدة “هنغني كمان وكمان” , و الذي حمل مفاجأة للجمهور و هي مشاركة هيفاء وهبي في الكليب  بالرقص عبر الفيديو .

كما يظهر في الأغنية العديد من أصدقاء وجمهور إليسا وهم يتفاعلون معها بغاية السعادة من داخل بيوتهم.

الأغنية  بشكل عام فيها الكثير من الطاقة الايجابية التي يحتاجها العالم  اليوم مع جرعة تفاؤل كبيرة بأن غداً سيكون أجمل.

هيفاء كانت قد أعلنت منذ أيام أن إليسا أرسلت لها الأغنية لتكون أول من يسمعها وكتبت على تويتر: “اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة من امبارح ما وقفت اسمعها ، بتعقد #هنغني_كمان_وكمان وهنرقص عالأحزانNananna  حصلت على الغنية”، ولكن يبدو أن القصة لم تقف عند هذا الحد فقد شاركتها بالكليب حيث عبرت إليسا عن سعادتها الكبيرة لهذه المشاركة، وكتبت: “لم يكن أحد ليجعل هذه الأغنية فرحة بهذه الطريقة أكثر منك، شكرا لك على هذا الظهور الخاص والمميز!”.

 

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com