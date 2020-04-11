سجال بالفاظ نابية.. جميل السيد لأحمد الحريري: أنت أحمق العائلة .. والاخير يرد: أنت “حمار بشار”!

تدور منذ ساعات حرب بالتغريدات بين النائب جميل السيد والأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري شارك فيه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بإعادة التغريد.

وقال السيد في تغريدة متوجهاً إلى رئيس التيار الأزرق : “لاحمق العائلة، نعم يومكم مقبل لكن لن يكون سجناً أو هريبة بل تحت أقدام الناس الذين ضحكتم عليهم وأفقرتموهم من صيدا وبيروت إلى الشمال والبقاع”، مضيفاً: “تروْنَهُ بعيداً ونراهُ قريباً”.

وأشار إلى أنه “إذا كان مبلغ 27 مليون دولار صحيح، أخبروا اللجنة أن هذا المبلغ قبضته ثمناً لقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وبلطوا البحر”.









التغريدة لاقت رداً نارياً من احمد الحريري استخدم فيه تعابير نابية قال فيه “إلى حمار بشار .. اغلب صفات الانسان وراثية الا صفة الاستحمار فهي مجهود شخصي .. اليس ذلك يا جميل؟ انهيار اعصابك لن يعفيك من السقوط في مزبلة التاريخ .. وكلما نطقت بتغريدة تكشف عن نفسيتك المريضة. اللهم نعوذ بك من الحاقد والحاسد والخبيث .. صفات مضافة للاستحمار.

وقام رئيس الحكومة السابق بإعادة تغريدها

وكان السيد غرد صباحاً بالقول “سعد الحريري: “حكومة دياب تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي ومصادرة أموال اللبنانيين المودعة بالمصارف”!.

واضاف السيد: “عن إي أموال عم تحكي؟!، نسيت ١٥ سنة حكومات نهْب وفساد وفاسدين؟،

نسيت إنّو طيّرتوها مع رياض سلامة، وما تركتوا قرش للناس ولا لحكومة دياب؟!، الكورونا بتروح

بس الناس باقية، ومش رح يرحموكم…”.

وتلك التغريدة رد عليها الحريري بالقول: “جميل السيد حامل لسانو وداير بخ سموم وحقارة على كل شي اسمو الحريري … بيحاضر بالعفة والنزاهة وهوي علم من اعلام النهب والفساد وتهريب الاموال .نحنا صرفنا عمرنا ومالنا بخدمة الناس وتعمير البلد وامتالك صرفو كل حياتن بالتخريب على الاوادم يا حرامي .”





واضاف: “أنت أصلا يا جميل نائب لانو اشتروا سكوتك بالنيابة بعد ما فضحت لجنة التحقيق الدولية الملايين يلي خبيتها ببيتك ، حبل الكذب قصير ويومك جاي نشوفك مرة ثانية ورا القضبان”.

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