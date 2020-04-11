الولايات المتحدة تتخطى إيطاليا وتسجل أعلى وفيات بكورونا في العالم

تخطت الولايات المتحدة، إيطاليا، اليوم السبت، لتسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد، أكثر من أي دولة أخرى، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهرت حصيلة للجامعة أن 18 ألفا و860 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الإصابة بمرض (كوفيد19-) التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا، في الولايات المتحدة.









وبلغت حصيلة الوفيات في إيطاليا بالمرض ذاته 18 ألفا و849 شخصا، حسب الجامعة.

وتعدّ الولايات المتحدة مع أكثر من 500 ألف إصابة، الحصيلة الأعلى في العالم أيضاً.

وباتت الولايات المتحدة، الجمعة، البلد الأول في العالم الذي يتخطى الألفي وفاة في يوم واحد مع تسجيلها 2108 وفيات خلال 24 ساعة.

وتشكل ولاية نيويورك بؤرة الوباء في البلاد.

وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، السبت، عن قرار إغلاق المدارس العامة حتى نهاية العام الدراسي.