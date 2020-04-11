كميات من الـRapid Test تصل الأسبوع المقبل…

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، في تصريح خلال جولة في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، أننا “تلقينا وعدا بتزويدنا بالـ Rapid Test من الصين، ومن المفترض أن تصلنا كميات الأسبوع المقبل، وهذا الأمر سيساعدنا على رفع عدد الفحوصات يوميا”.

وعن الاجراءات المواكبة لرحلات العائدين من الخارج، أكد أن “كل الإجراءات والتدابير اللوجستية في المطار، تمت على أكمل وجه ولم يعترضها أي شيء ملفت للنظر”، معربا عن الأمل في أن “تكون نتائج فحوصات pcr التي أجريت للعائدين اليوم كلها سلبية”.









أضاف: “أعتقد أن العملية باتت تتم براحة تامة، وجميع الطواقم الأمنية والطبية والإدارية في المطار، تقوم بعملها وتنسق في ما بينها، ونحن مطمئنون لهذه الإجراءات المتعلقة بعودة اللبنانيين من الخارج”.

وإذ أكد أن رحلات يوم الاثنين “ما تزال قائمة”، أوضح أنه “على ضوء تقيم المرحلة الأولى، سنقرر كيف ستتم المرحلة الثانية لعودة المغتربين”، مشددا “لا يمكننا إحضار جميع اللبنانيين في الخارج، فهذا أمر هائل بسبب عدد المغتربين الكبير، وقد بدأنا بالدول التي تحتوي على أقل عدد من الاصابات، لكي نستطيع تحسين الإجراءات والبدء بإحضار اللبنانيين من البلدان الأكثر تضررا”.