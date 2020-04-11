إليسا: فخورة إني مسيحية وإيماني تاج على رأسي.. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات، الدين أخلاق!

كتبت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على تويتر تغريدة جاء فيها: “أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج على رأسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم”.

وتابعت: “يللي مش عاجبو ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينن لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية”.







