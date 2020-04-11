إليسا: فخورة إني مسيحية وإيماني تاج على رأسي.. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات، الدين أخلاق!

كتبت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على تويتر تغريدة جاء فيها: “أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج على رأسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم”.
وتابعت: “يللي مش عاجبو ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين أخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينن لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية”.
أنا فخورة إني مسيحية، وإيماني تاج عا راسي وما حدا بيحقلو ينتقد أو يتهجم أو يشتم. يللي مش عاجبو ما يتبعني. ارتقوا بقا لأنو الدين منو مسبات الدين اخلاق وبعض الناس بيسيئو لدينن لما يشتمو غيرن. صار الوقت نخلص من هالمواضيع والرجعية
— Elissa (@elissakh) April 10, 2020