بلومبرغ: قد يتوفر علاج لفيروس كورونا بدولار واحد فقط والنتائج ستظهر خلال 3 أشهر

كشفت دراسة جديدة نُشرت الجمعة 10 أبريل/نيسان 2020، أنه بعد تحليل تسعة أدوية دخلت التجارب السريرية أنه يمكن صنع علاج لفيروس كورونا المستجد مقابل أقل من دولار واحد، وفق دراسة صدرت الجمعة.

موقع بلومبرغ الذي أورد الخبر نقلا عن الدراسة، قال إن هذه الأدوية، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكوين، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه هبة من الله، يمكن تصنيعها بسعر يتراوح بين 1 إلى 29 دولار ًا. وستظهر نتائج التجارب للعديد من العلاجات الجديدة في الأشهر الثلاثة المقبلة.









نتائج محفزة: قال أندرو هيل، وهو زميل أبحاث زائر كبير في قسم الصيدلة بجامعة ليفربول ومؤلف مشارك للورقة، إنه إذا أظهرت الأدوية وعداً، فهناك إمكانية لزيادة الإنتاج بشكل كبير وتوفير إمدادات عامة منخفضة التكلفة في جميع أنحاء العالم.

كما نقل الموقع عن هيل قوله: “بهذه الأسعار المنخفضة، يجب أن يتمكن أي شخص يحتاج علاج فيروس كورونا، في أي بلد، من الحصول عليه”. وأضاف أن “بعض هذه الأدوية تباع بمئات المرات أكثر من تكلفة الإنتاج، لا سيما في الولايات المتحدة”.

إنتاج أدوية بتكلفة منخفضة: الباحث البريطاني أوضح قائلاً: “نحن نعرف بالفعل كيفية إنتاج وتوزيع أدوية منخفضة التكلفة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا. لقد حان الوقت لتكرار قصص النجاح هذه للفيروس، ولكن هذه المرة بسرعة أكبر بكثير”.

بينما قدَّرت الدراسة تكاليف التصنيع لتسعة أدوية تعتبر مرشحة لعلاج فيروس كورونا استناداً إلى الاستعراضات الأخيرة وتحليل التجارب السريرية الجارية.

وفقاً للدراسة، قُدِّر الحد الأدنى لتكاليف الإنتاج من أسعار المكونات الصيدلانية النشطة باستخدام منهجية راسخة، كانت لها دقة تنبؤية جيدة لأدوية التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة المكتسبة.

من جهتها، قالت جيسيكا بوري، وهي صيدلانية ضمن حملة تقوم بها منظمة أطباء بلا حدود، في بيان: “تُبين دراسة التسعير هذه بوضوحٍ أن الأدوية المحتملة لعلاج كورونا ليست مكلفة على الإطلاق لإنتاجها، ويمكن تسعيرها بحيث يمكن أن يكون أي شخص يحتاج العلاج قادراً على الوصول إليها”.

أدوية قيد التجريب: حتى هذه اللحظة تناول مئات المصابين بمرض بكوفيد-19 حول العالم هذا الدواء بالفعل كجزءٍ من التجارب الجارية.

طُوِّرَ دواء Remdesivir في منتصف العقد الماضي، لمكافحة مرض إيبولا. ورغم ثبوت عدم فاعليته ضد هذا الفيروس، فهو مُبشِّرٌ في التجارب المُبكِّرة ضد الفيروسات التاجية مثل الفيروس الذي يُسبِّب مرض السارس. وهذا ما يمنح أملاً لدى كثيرين بأنه قد يفلح ضد فيروس كورونا المستجد.

لكننا لا نعلم بعد، ما إذا كان Remdesivir، أو أيُّ دواءٍ آخر، فعَّالاً ضد فيروس كورونا المستجد أم لا.