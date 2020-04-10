بضاعتهم تُرد إليهم.. بكين تحول كل صادراتها إلى السوق المحلي بعد تراجع طلباتها الخارجية

أعلن مساعد وزير التجارة الصيني، الجمعة 10 أبريل/نيسان 2020، أن بكين ستشجع بيع سلع التصدير في الأسواق المحلية، بعدما واجهت تجارتها الخارجية تحديات غير مسبوقة، في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

ثاني أكبر اقتصاد في العالم بصدد بلوغ مرحلة قاتمة للنمو في هذا العام بالكامل، إذ يتجه النمو لتسجيل أبطأ وتيرة على الأرجح منذ انتهاء الثورة الثقافية عام 1976، حيث يواجه قطاع التصدير خسارة ملايين الوظائف وإغلاق مصانع، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.









تراجع الطلبيات: مساعد وزير التجارة، رن هونغ بين، أشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه شركات التجارة الأجنبية الصينية هو “تراجع الطلبيات”، مؤكداً أن الشركات في شتى القطاعات تعاني من إلغاء طلبياتها أو إرجائها، كما أن الطلبيات الجديدة “من الصعب للغاية توقيعها”.

الأدنى منذ 40 عاماً: تشير التوقعات إلى أن نمو الصين في 2020 قد يقترب من 2% وهو أدنى مستوى في 40 عاماً، بسبب التأثير الشامل لانتشار فيروس كورونا في الداخل والخارج، في الوقت الذي سجل فيه النمو 6.1% العام الماضي.

وانخفضت صادرات الصين 17.2% في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وهو ما يمثل أكبر تراجع منذ فبراير/شباط 2019. وانخفضت الواردات 4% مقارنة مع مستواها قبل عام.

المسؤول الصيني أكد على أن التدابير الحكومية لدعم القطاع تشمل تسريع جهود لتنظيم معارض تجارة إلكترونية وتوجيه المصدرين للعمل مع شركات البيع بالتجزئة الإلكترونية في الأسواق المحلية وتنسيق بكين مع شركائها التجاريين لتحقيق استقرار في سلاسل الإمداد.

كما أكد المسؤول الصيني أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، مضيفا أن بكين تأمل في العمل سويا مع واشنطن لتجاوز أزمة الحرب التجارية والرسوم الجمركية التي استمرت على مدى عامين قبل إبرام اتفاق تجارة مؤقت بين الدولتين في يناير كانون الثاني 2020.

كورونا في الصين .. لجنة الصحة الوطنية الصينية أكدت في بيان الجمعة تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 38 حالة تشمل مسافرين قادمين من الخارج، كما تم تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس غير مصحوبة بأعراض، بانخفاض عن 61 حالة جديدة الخميس.

ففي الوقت الذي رفعت فيه الصين إجراءات الإغلاق وحظر السفر الثلاثاء 7 أبريل/نيسان 2020، عن مدينة ووهان، بؤرة تفشي المرض، أغلقت حدودها البريّة مع روسيا وفرضت حظراً على مدينة سويفنهي الأربعاء 8 أبريل/نيسان، بعدما شهد البلد الآسيوي زيادة حادّة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين الوافدين.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي للصين الآن 81907، في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى 3336.