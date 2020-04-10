بالفيديو- ماكرون يسأل أطباء عن جنسياتهم الأصلية .. الإجابات مفاجأة: لبنان.. تونس.. المغرب .. الجزائر!

تفاجأ الرئيس الفرنسي من أعداد الأطباء غير الفرنسيين، لا سيما العرب في أحد المراكز البحثية، خلال زيارة قام بها الخميس إلى جنوب البلاد.

وزار ماكرون مدينة مرسيليا جنوب البلاد، بهدف لقاء البروفيسور ديدييه راوول؛ لمعرفة فعالية دواء “كلوروكين ” المضاد للملاريا، في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.









وعند سؤاله للطاقم الموجود في المركز عن جنسياتهم، تفاجأ ماكرون أن معظمهم من جنسيات غير فرنسية، حيث تعود أصولهم إلى المغرب والجزائر وتونس ولبنان ومالي وبوركينا فاسو والسنغال.

وكان راوول المتخصص في الأمراض المعدية، أكد مؤخرا أن “الكلوروكين” كان فعالا في المختبر ضد فيروس كورونا الجديد، وهذا ما أكده التقييم السريري الذي أجري في الصين. بحسب وسائل إعلام فرنسية.