انتقاد وخيبة.. رسالة شديدة اللهجة من الشركة المكلفة من قبل جميعة المصارف الى “لازار”

كشفت الحكومة الخطوط العريضة لبرنامجها الاصلاحي. وفي هذا السياق، راسلت “هوليهان لوكي” وهي شركة استثمارية عالمية مكلفة من قبل جميعة المصارف، شركة “لازار” ردا على برنامج الإصلاح الحكومي الذي صدر، والذي يلخص خطة الحكومة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المالي والسياسة النقدية وبيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية الأخرى.

وجاء في الرسالة:









“نشعر بخيبة أمل شديدة من نهج الحكومة تجاه هذه العملية. من الواضح أن الحكومة اختارت استراتيجية إلقاء اللوم على الأزمة المالية للقطاع المصرفي وفرض العبء المالي على الجمهور ، بل كان يتعين على الحكومة إعداد تحليل شامل ومستقل للوضع المالي الحالي وتشارك هذا التحليل كجزء من حسن النية للعمل على اعداد خطة شاملة ومتساوية لمعالجة قضايا الأسباب الجذرية.

على عكس عمليات إعادة الهيكلة المالية السيادية الرئيسية الأخرى ، فإن الدين الأجنبي المحتجز في لبنان هو نسبة صغيرة نسبيًا من إجمالي المطلوبات العامة للحكومة والمديرية العامة ، وبالتالي ، فإن المناهج التقليدية مثل الديون المتداولة لا تعالج المشكلة بشكل أساسي. بدلاً من ذلك ، يجب أن يكون هناك نهج منسق لتبادل جميع البيانات المتاحة اللازمة لتشخيص المشكلة بشكل ملائم وشامل ومن ثم إجراء مناقشة تعاونية ومتقابلة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين للتوفيق بين أفضل الممارسات والنهج ولتطوير وتنفيذ حلول قوية وعادلة.

يعتبر القطاع المصرفي السليم جزءًا لا يتجزأ من أي خطة انتعاش ناجحة بالنظر إلى أنه ، وسيظل ، المصدر الوحيد لتمويل الاقتصاد الحقيقي. اليوم ، لدى البنوك التجارية ، بشكل إجمالي ، حوالي 46 مليار دولار من المطالبات على القطاع الخاص المتسرب (100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي). البنوك التجارية اللبنانية هي أكبر دائرة منفردة لحاملي سندات اليورو ، والتي يجب استخدامها لصالح الحكومة والبلد ككل للتوصل إلى خطة إعادة هيكلة موثوقة يتم التعامل معها من عبء الديون الثقيلة مع حماية صحة البنوك القطاع والأموال المودعين الأهم.

إن الحل المقترح لفرض العبء المالي لإعادة الهيكلة على المودعين يخون حقيقة أن المودعين ، من خلال البنوك التجارية ، كانوا يقدمون التمويل للحكومة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة من خلال مصرف لبنان، بدلاً من الاستثمار في المبادرات المنتجة والموجهة نحو النمو ، استخدمت الحكومة الأموال بشكل رئيسي لتمويل الحسابات الجارية غير المنتجة: يتم تخصيص 50 ٪ من الإيرادات الحكومية لفاتورة الفائدة وتمويل شركة الكهرباء غير الفعالة. قبل مطالبة الجمهور بتحمل المسؤولية بشكل مباشر ، يجب إعداد ونشر مراجعة كاملة ومستقلة للنفقات الحكومية والمالية السابقة ونشرها.

أحد جوانب الخطة التي يمكن أن نجد فيها اتفاقًا مشتركًا هو أن التمويل الخارجي من صندوق النقد الدولي أو من أية مصادر أخرى سيكون ضروريًا تمامًا لأي حل فعال. ومع ذلك ، لن يتحقق هذا التمويل أبدًا ما لم يتم إنتاج البيانات المناسبة وتحليلها ومشاركتها مسبقا وقبل أي مقترحات موضوعية. بناء على مناقشاتنا حتى الآن معكم. من الواضح أن هذه الخطوة لم تتخذ بعد. نطلب من الحكومة مشاركة جميع البيانات والمعلومات المتاحة التي يمكن لمستشاريها الوصول إليها على الفور حتى نتمكن من إعادة تعيينها والبدء في تخصيص أطر مناسبة لمعالجة هذه القضايا بطريقة بناءة. بالإضافة إلى ذلك ، لن يتحقق أي تمويل إذا لم تبدأ الحكومة بالإصلاحات وتقديم خطة شاملة ومستدامة تمول القطاعين العام والخاص وتثبت أنه سيتم سداد الديون للمقرضين.

في الآونة الأخيرة ، نحن بصدد إعداد وثيقة أكثر موضوعية استجابة للوثيقة المسربة وسنتشاركها معكم في أقرب وقت ممكن”.