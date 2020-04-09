بوادر أمل من أوروبا.. إسبانيا قريبة من انحسار الوباء وإيطاليا تتجه لتخفيف قيود العزل

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الخميس 9 أبريل/نيسان 2020، إن بلاده قريبة من بداية انحسار وباء كورونا، وحثَّ جميع الأحزاب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قال فيها إن الحكومة قد تبدأ تدريجياً تخفيف بعض القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا بحلول نهاية أبريل/نيسان، إذا استمر تباطؤ انتشار المرض.

إسبانيا ستحقق النصر التام: رئيس الوزراء الإسباني قال أمام البرلمان، شبه الخالي، حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بُعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام، إن بلاده “بدأت مرحلة السيطرة على الحريق… وسوف تحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس”.









كما يتوقع أن يصوت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ في البلاد أسبوعين، حتى 26 من أبريل/نيسان.

خطة لإنعاش الاقتصاد: الحكومة الإسبانية اقترحت خطة اقتصادية تسعى لحشد الأحزاب السياسية ونقابات العمال والشركات والأقاليم خلف سياسة مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد.

فيما قال سانتشيث “إنني أقترح وثيقة كبرى من أجل إعادة بناء إسبانيا اقتصادياً واجتماعياً، على كل القوى السياسية الراغبة في المشاركة”.

رئيس الوزراء ذكر أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لكبح تفشي مرض كوفيد-19 وهي من أشد الإجراءات في أوروبا، هي التي ساعدت في إنقاذ كثير من الأرواح، وقلّصت الزيادة النسبية اليومية في عدد الإصابات الجديدة إلى 4% من 22%.

إيطاليا تخفف القيود: من جهته صرح رئيس الوزراء الإيطالي بأنه أصبح بالإمكان تخفيف القيود تدريجياً، بعد تسجيل انخفاض في عدد الإصابات بكورونا وعدد الوفيات، قائلاً: “يتعيَّن أن ننتقي القطاعات التي يمكن أن تستأنف نشاطها. إذا أكد العلماء (تباطؤ انتشار الفيروس) فقد نبدأ في تخفيف بعض الإجراءات بحلول نهاية هذا الشهر”.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن إيطاليا لا يمكنها خفض مستوى الحذر، وإنما ستخفف فقط بعض القيود تدريجياً.

بؤرتا الفيروس في أوروبا: يأتي هذا في وقت سجلت فيه إيطاليا 542 وفاة جراء كورونا أمس الأربعاء، 8 أبريل/نيسان 2020، مقارنة مع 604 في اليوم السابق، لتصل حصيلة الوفيات إلى 17,669 حالة.

فيما ظل 3693 شخصاً في العناية المركزة، انخفاضاً من 3792 يوم الثلاثاء، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي يشهد تراجعاً.

وعزز هذا الانخفاض الآمال بانحسار الفيروس بفضل إجراءات العزل العام المطبقة.

من جهتها كشفت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الأربعاء، عن ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بواقع 757 حالة إلى 14,555، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا. وزاد عدد الإصابات إلى 146,690 من 140,510 يوم الثلاثاء.