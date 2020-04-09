كورونا يرفع معدل الاستثمار في الذهب لأعلى مستوى بالتاريخ

ارتفعت حيازة صناديق الاستثمار بالذهب خلال الربع الأول 2020 إلى 3184.8 طنا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، في ظل تفشي وباء فيروس كورنا.

وقال، مجلس الذهب العالمي، في بيان، الأربعاء، إن حيازة صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة من الذهب، ارتفعت بنسبة 9.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2020.









وأوضح البيان، أن “الصناديق المتداولة حول العالم أضافت نحو 298 طنا من المعدن الأصفر، بالربع الأول الماضي، لترتفع حيازتها إلى 3184.8 طنا”.

وأشار إلى “استمرار حالة عدم اليقين حول الآثار الاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل، لتفشي فيروس كورونا، في دفع التقلبات الحادة عبر العديد من الأصول، تاركا الأسهم العالمية في منطقة السوق الهابطة”.

وتابع: “تحمل تداعيات تفشي الفيروس في تشجيع التدفقات إلى الملاذ الآمن، مثل سندات الخزانة الأمريكية والذهب.. لذا شهدت صناديق الاستثمار بالذهب المتداولة والمدرجة في جميع المناطق تدفقات قوية خلال الشهر”.

وبلغ حجم تدفقات الصناديق للاستثمار بالذهب خلال الفترة نحو 23 مليار دولار، وهو أعلى من حيث القيمة ربع سنوية على الإطلاق، والأكبر من حيث الكمية منذ 2016، حسب البيانات.

وكانت صناديق الذهب أضافت نحو 659 طنا خلال العام الماضي، بأعلى مستوى سنوي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتوقع التقرير، أن تستمر الدوافع الأخيرة للطلب على الاستثمار بالذهب سواء حالة عدم اليقين في الأسواق، وتحسين تكلفة الفرصة البديلة لعقد الذهب مع انخفاض العائدات.

ولفت إلى أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى الصفر في المستقبل، يمكن أن يكون جيدًا لأداء الذهب لأنه يميل إلى الانتعاش خلال دورات التيسير.