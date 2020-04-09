كورونا يصل العائلة الملكية.. نيويورك تايمز: الملك وولي العهد يعزلان نفسيهما بعد إصابة ١٥٠ أميراً بالفيروس

كشفت تقارير أن فيروس كورونا قد وصل إلى الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على الإبلاغ عن أول إصابة بفيروس كورونا في السعودية.

فقد ذكرت صحيفة The New York Times الأمريكية، في تقرير لها، الأربعاء 8 أبريل/نيسان 2020، أن شخصاً مقرباً منهم أفاد بأن ما يصل إلى 150 فرداً من أفراد العائلة الملكية السعودية يُعتقد أنهم أصيبوا بفيروس كورونا، وضمن ذلك أفراد من الفروع الأقل في العائلة.









تجهيز 500 سرير: حسب التقرير الأمريكي، يجهز الأطباء في مستشفى النخبة التي تعالج آل سعود، ما يصل إلى 500 سرير؛ تحسباً لتدفق متوقع لأفراد العائلة والقريبين منهم، وذلك بحسب رسالة داخلية تفرض “حالة تأهب قصوى” أطلقها مسؤولو المستشفى مساء الثلاثاء 7 أبريل/نيسان.

جاء في بيان حالة التأهب القصوى، الذي أُرسل إلكترونياً إلى كبار الأطباء عن طريق مسؤولي التشغيل في المنشأة الطبية الراقية، وهي مستشفى الملك فيصل التخصصي: “يجب أن تكون الإرشادات جاهزة من أجل أشخاص مهمين جداً من جميع أنحاء البلاد”. في حين حصلت الصحيفة على نسخة من هذه الرسالة.

العائلة الملكية: ذكرت الرسالة: “لا نعلم عدد الأشخاص الذين سوف نستقبلهم، لكنها حالة تأهب قصوى”. وأُرسلت تعليمات تفيد بأن “جميع مرضى الأمراض المزمنة يجب نقلهم إلى خارج المستشفى في أقرب وقت ممكن”، وبأن أفراد الطاقم الطبي المرضى سوف يعالَجون في أماكن أخرى؛ لإفساح مجال لأبناء العائلة الملكية.

في حين قال طبيبان مرتبطان بمستشفى الملك فيصل، إن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، دخل العناية المركزة؛ لإصابته بمرض كوفيد-19، وهو ما أكده شخصان آخران قريبان من العائلة الملكية. وتجدر الإشارة إلى أن أبا الأمير فيصل هو الأمير بندر أخو الملك سلمان.

عزل الملك سلمان: في السياق، قال التقرير الأمريكي إن الملك سلمان (84 عاماً)، عزل نفسه في قصر كائن بجزيرة بالقرب من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. في حين اعتزل ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد والبالغ من العمر 34 عاماً، مع عديد من وزرائه في الموقع النائي الكائن في الساحل نفسه.

يُذكر أنه في السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 327 إصابة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى ألفين و932، وفق وكالة الأنباء الرسمية “واس”. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 16 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 631.

في حين بقي عدد وفيات كورونا عند 41، إذ لم تسجل المملكة اليوم أي حالات جديدة، بحسب المصدر نفسه.

كذلك، فقد أعلنت السعودية فرض حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى، و4 محافظات، لمواجهة تفشي كورونا، وهي مدن الرياض (وسط)، وتبوك (شمال)، والدمام والظهران والهفوف (شرق)، ومحافظات جدة والطائف (غرب)، والقطيف والخبر (شرق).