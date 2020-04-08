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ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

April 8, 2020

أعلن السيناتور المستقلّ بيرني ساندرز أمام فريقه الأربعاء التخلي عن السباق إلى البيت الأبيض، وفق ما جاء في بيان، منهياً بذلك محاولته الثانية للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي بعد سلسلة هزائم كبيرة تكبدها مقابل المرشح الأوفر حظاً جو بايدن.

وكتب فريق حملته في بيان “أعلن السيناتور بيرني ساندرز الأربعاء خلال اتصال مع كل فريقه أنه سيعلّق حملته” الرئاسية. وأضاف البيان “الحملة تنتهي، النضال يستمرّ”.




وبات جو بايدن النائب السابق للرئيس (77 عاماً) المرشح الديموقراطي الوحيد لمواجهة ترامب في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

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