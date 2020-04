ساندرز ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن السيناتور المستقلّ بيرني ساندرز أمام فريقه الأربعاء التخلي عن السباق إلى البيت الأبيض، وفق ما جاء في بيان، منهياً بذلك محاولته الثانية للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي بعد سلسلة هزائم كبيرة تكبدها مقابل المرشح الأوفر حظاً جو بايدن.

وكتب فريق حملته في بيان “أعلن السيناتور بيرني ساندرز الأربعاء خلال اتصال مع كل فريقه أنه سيعلّق حملته” الرئاسية. وأضاف البيان “الحملة تنتهي، النضال يستمرّ”.

WATCH LIVE: Bernie Sanders virtually addresses supporters after announcing the end of his presidential campaign https://t.co/9GZS7qcBFb pic.twitter.com/7DcyI1Hx75

— CBS News (@CBSNews) April 8, 2020