بالفيديو.. مشاهير فرنسا يشاركون بأغنية تضامن مع الطواقم الصحية

عبّر مشاهير فرنسيون، عن تضامنهم مع الطواقم الصحية في البلاد، بمبادرة أطلقتها بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي.

وسجل نحو 350 نجما من مختلف المجالات أغنية مشتركة، منهم مغنون ورياضيون وممثلون وإعلاميون، سجل فيها كل منهم فقرته الخاصة، تعبيرا عن تضامنهم للوحدات الصحية العاملة بالبلاد في مكافحة فيروس كورونا المستجد.









وشارك في المبادرة كاتب الأغاني والملحن جان لوي أوبرت، ونجم كرة القدم زين الدين زيدان، والمدرب ديديه ديشان، والكوميدي المشهور نيكولا كانتلوب، والممثلين الكوميديين غاد المالح وعمر سي وغيرهم.

وحملت الأغنية عنوان “?Et Damien” (وغدا؟)، في خطوة تهدف لجمع التبرعات لصالح مؤسسة مستشفيات باريس والتي تشرف عليها زوجة الرئيس الفرنسي.

وأشادت الأغنية الفرنسية، بالطواقم الصحية واصفة إياهم بالأبطال في المعركة التي يقودها العالم ضد كورونا.

وأمس الثلاثاء، أعلنت فرنسا ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 10 آلاف و328، والإصابات إلى 109 آلاف و69.

وتحتل فرنسا المركز الرابع بين دول العالم من حيث عدد ضحايا كورونا.