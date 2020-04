صحيفة إسبانية: نصائح النبي محمد لمواجهة كورونا مذهلة

نشر موقع صحيفة “ABC” الإسبانية تقريرا ألقى فيه الضوء على “نصائح النبي محمد المذهلة” في مواجهة الأوبئة، والمنطبقة على الإجراءات التي ينصح بها اليوم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأثار التقرير أصداء واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بين المسلمين، وبينهم رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، ويأتي أيضا بعد تقرير في السياق ذاته نشره موقع مجلة “نيوزويك” الأمريكية قبل أسبوعين.

واعتبر الكاتب الإسباني “خوسه مانويل نيفز” أنه من المذهل أن النبي محمد، الذي عاش قبل أكثر من 1300 عام، والذي كان أميا ولا يتمتع بأي تدريب علمي، بحسبه، “كان يعرف بالفعل، خطوة بخطوة، ما يجب فعله أثناء الوباء”.

واستشهد “نيفز” بتقرير نيوزويك، واقتبس منه ترجمة عدد من التوجيهات التي وردت في أحاديث نبوية، وأبرزها: “إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها”.

وأشار إلى ما ذهب إليه الكاتب الأمريكي “كريغ كونسيدين”، وهو أن “النبي محمد عرف قيمة الموازنة بين العقل والإيمان، أو الأخذ بالأسباب مع الصلاة والدعاء”.

“Prophet Muhammad’s Incredible Tips for Surviving a Pandemic.”

It is almost incredible to think that over 1,300 years ago, Muhammad already recommended isolation & hygiene measures to combat infectious diseases.

Published by @abc_es for Spanish speakers.https://t.co/2LxWtoTLQw

