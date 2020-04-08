دياب في جولة مفاجئة على احد المحال التجارية: لقمة اللبنانيين خط أحمر وممنوع المس بالأمن الغذائي

بعد صرخة المواطنين من غلاء أسعار السلع تفقد رئيس الحكومة حسان دياب في جولة مفاجئة يرافقه وزيرا الداخلية محمد فهمي والاقتصاد راوول نعمة، بعض المحال التجارية والسوبرماركت.

وبعد زيارته سوبر ماركت السبينس فرع الجناح علق الرئيس دياب قائلا:”قمت بهذه الجولة لأخذ فكرة عن الأسعار ولإعطاء إشارة إلى أن لقمة عيش اللبنانيين خط أحمر وممنوع المس بالأمن الغذائي من قبل التجار وسنتابع الموضوع بقساوة”، مشيرا الى ان “زيادة الأسعار بنسبة 70% أمر مرفوض”.









وعن موضوع دعم الزراعة اللبنانية قال: “يمكننا تفعيل القطاع الزراعي في الداخل، يمكن ألا ننجح في تأمين الاكتفاء الذاتي في البداية لكن نكون قد وضعنا خطة على المدى الطويل”.

وكشف رئيس الحكومة أن هذه الجولات التفقدية ستشمل كافة المناطق اللبنانية للحد من ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك. وشدد على أنه ستكون هناك مساعدة للانتاج المحلي للتخفيف من الاستيراد الخارجي