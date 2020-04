رجل يهزم فيروس كورونا في سن الـ84

احتفى عاملون في مستشفى بريطاني بانتصار رجل يبلغ من العمر 84 عاما على فيروس كورونا المستجد، بعد أسبوعين من صراعه مع مرض كوفيد-19 في المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو العاملين من الأطباء والممرضين، الذين كانوا جميعهم يرتدون كمامات وأقنعة للوجه، وهم يصفقون للرجل أثناء مغادرته المستشفى.

وقالت ناشرة الفيديو، إن الرجل الذي كان مريضا هو جدها، وأن إصابته بفيروس كورونا المستجد “اكتشفت بعد إجراء اختبار عينة له”.

Here is my Granddad leaving the hospital after 2 weeks! He had tested positive for COVID-19 then ended up having Pneumonia. The drs said he was ‘deteriorating’ and the next 24hrs are ‘critical’ but God!

My Granddad is 84 years old and has beaten COVID-19.

Thank you NHS Staff pic.twitter.com/RuMGiWT2hh

— 🇯🇲 EMPRESS 🇯🇲 (@EmpressSapph) April 6, 2020