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عشرات السجناء يشعلون النار في سجن “القبة”.. طالبوا بالعفو عنهم خوفاً من انتشار كورونا بينهم

April 7, 2020

أضرم عشرات السجناء، الثلاثاء، 7 أبريل/نيسان 2020، النار بفراشهم في سجن “القبة” بمدينة طرابلس مطالبين بإصدار عفو عام عنهم، في ظل جائحة كورونا.

فيما أفادت مراسلة الأناضول بتوافد أهالي السجناء إلى مدخل السجن، للاطلاع على أوضاع أبنائهم المحتجين داخله.




هرج ومرج في سجن القبة.. ماذا يحصل؟

هرج ومرج في سجن القبة.. ماذا يحصل؟ https://www.aljoumhouria.com/ar/news/525241

Posted by ‎Al Joumhouria الجمهورية‎ on Tuesday, April 7, 2020

سجون مليئة بالموقوفين

إلى ذلك، تكتظ السجون اللبنانية بنزلاء موقوفين ومحكومين في دعاوى جنائية، ويطالبون بإقرار قانون للعفو العام، في ظل مخاوف من انتشار “كورونا” داخل الزنزانات.

كذلك يوجد في لبنان 19 سجناً للرجال و4 للنساء، إضافة إلى واحد للأحداث يضم ذكوراً وآخر يضم فتيات، وهي كلها تحت رقابة وزارة العدل.

تأتي التوترات في أحد السجون، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، دخول بلاده أزمة غير مسبوقة تتسم بانكماش اقتصادي، ونقص حاد في العملات الأجنبية، وارتفاع البطالة والفقر وصعود في الأسعار في ظل انتشار فيروس كورونا.

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