إليسا تتحدى كورونا “حنغني كمان وكمان”

في الوقت الذي تلتزم فيه الحجر المنزلي للوقاية من وباء كورونا، تنشغل النجمة إليسا بالتحضير لأغنية جديدة منفردة ستطلقها في الأيام القليلة المقبلة، حسب ما كشفت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

وأعلنت إليسا أيضاً عن إرجاء البومها الغنائي الجديد بسبب وباء كورونا، وقالت: “صحيح الألبوم رح يتأجل شوي بسبب كورونا، ولأنو ما عم فينا نخلّص التنفيذ بمراحله النهائية، بس هالموضوع ما رح يبعّدني عنكن كتير. بوعدكن إنو قريباً… حنغني كمان وكمان”.









وأضافت: “سوف أطرح أغنية واحدة قريبًا جدًا، حتى في وقت أقرب مما تتوقعون، لكن لا تستعجلونى، فقط انتظروا التحديثات في الأيام القادمة”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ألبوم إليسا الجديد الذي أرجئ بسبب الظروف القاهرة المستجدّة يحتوي على 16 أغنية منوّعة باللهجتين اللبنانية والمصرية تعاونت فيها مع مجموعة من الملحنين والشعراء والموزّعين وأبرزهم زياد برجي، علي المولى، أمير طعيمة، نادر عبد الله، جمال ياسين، سهام الشعشاع، محمد رحيم، محمد يحيى، وليد سعد، أحمد إبراهيم، أحمد عبد السلام، وشقيقها كميل خوري.

أما المفاجأة في هذا الألبوم فتتمثل بتعاون إليسا للمرة الأولى مع الملحن والموزع الموسيقي اللبناني هادي شرارة.

القدس العربي