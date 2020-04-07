الاحدب لممثلي طرابلس: ان لم تؤمنوا الغذاء ل60 الف طرابلسي فإن بقاءهم بمنازلهم سيكون مستحيلا

توجه النائب السابق مصباح الأحدب في تصريح اليوم، الى من “يمثلون طرابلس” قائلا:”ان لم تؤمنوا الغذاء من الدولة لـ 60 الف طرابلسي يموتون جوعا في طرابلس بسبب الفقر وإجراءات التعبئة العامة، والا فإن إلتزامهم البقاء بمنازلهم سيكون مستحيلا”.

اضاف: “لا يوجد حتى الان أماكن مجهزة للحجر الصحي في طرابلس والمبنى الذي تم اختياره للحجر لم تقم الدولة بتجهيزه بعد، فيما معظم مستشفيات المدينة تعاني من نقص حاد في المواد الاولية الضرورية لمواجهة فيروس كورونا، ففي مستشفى طرابلس الحكومي يوجد 6 آلات تنفس فقط غير معزولة، اي ثمة استحالة باستخدامها لمرضى الكورونا. لذلك عليكم العمل فورا على تأمين التجهيزات اللازمة للمستشفيات وبأسرع وقت ممكن”.









تابع: “ان عجزتم عن تلبية حاجات الناس من الدولة، فعليكم تأمينها من خاص مالكم الذي سرقتوه من جيوب الناس بعد أن حولتم ممتلكات الدولة العامة إلى ملك خاص لكم، والا قدموا استقالاتكم كما يطالبكم الشارع”.

وختم: “ان استخففتم بأهل طرابلس وتكابرتم كعادتكم، فترقبوا غضب الناس التي جاعت وتحررت من خوفها ولم يبق لديها شيء تخسره، وقريبا سترغمكم على الاستقالة وتحاسبكم وسيكون السجن على الأقل مصير كل من ظلم وسرق وجوع وسجن أهلنا”.