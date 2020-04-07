75 ألف دولار من جنبلاط الى مستشفى سبلين الحكومي

سلم وكيل داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي في اقليم الخروب، الدكتور بلال قاسم، رئيس مجلس ادارة مستشفى سبلين الحكومي الدكتور أحمد أبو حرفوش مبلغ 50 الف دولار اميركي مقدمة من رئيس الحزب وليد جنبلاط، لصالح الصندوق الذي تم انشاؤه في المستشفى في إطار التحضير لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أبو حرفوش “وقوف جنبلاط الدائم الى جانب المستشفى منذ تأسيسه وحتى اليوم، والذي يحرص كل الحرص على استمراره كصرح استشفائي وصحي في المنطقة، حيث يتابع معنا بشكل متواصل اوضاعه وتفاصيله، شاكرا له هذه اللفتة الكريمة، وتبرعه بمبلغ 75 الف دولار للمستشفى، حيث قدم لنا الاسبوع الماضي مبلغ 25 ألف دولار، ليصبح المجموع 75 دولار”.









وشدد ابو حرفوش “ان المستشفى كانت وستبقى كما ارادها المعلم الشهيد كمال جنبلاط صرحا صحيا لجميع ابناء المنطقة والوطن”.

كما شكر ابو حرفوش جهود النائب بلال عبدالله المتواصلة في تعزيز وتأمين كل احتياجات المستشفى بتوجيهات من رئيس الحزب.