شركات التأمين ستغطي علاجات “كورونا”… اليكم التفاصيل

أكد رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه، في تصريح “ان شركات التأمين قررت تغطية علاجات “كورونا” سواء وردت في بوليصة التأمين، او لم ترد، كمبادرة انسانية واخلاقية من قبلها، وان الشركات تسدد المستحقات للمستشفيات خلال ثلاثة اشهر.

وقال طربيه في تصريح “ان الامراض التي تصنف وباء عالمي، تكون من مسؤولية الدولة، لعدم قدرة اي شركة محلية، او عالمية على تحمل تداعياتها، وان الشركات قررت تغطية العلاجات، سواء ورد استثناء في البوليصة ام لم يرد، كمبادرة اخلاقية وانسانية”.









اضاف:” ترفض المستشفيات تطبيق تعرفة الضمان الاجتماعي على شركات التأمين، وتوافق على تطبيق تعرفة الضمان الاجتماعي على المنتسبين للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، مع العلم ان مبادرة شركات التأمين وطنية بإمتياز هدفها الحلول مكان الدولة، في تسديد كلفة علاج المصابين بوباء “كورونا” من كل المؤمنين لديها، بالتالي يجب على المستشفيات معاملتها في حالات كورونا نفس معاملتها للدولة”.

تابع:” ان شركات التأمين تسدد المستحقات الى المستشفيات، ضمن فترة لا تتعدى الثلاثة اشهر، بالتالي تستحق معاملة استثنائية، وتضامن جميع المعنيين بما فيهم المستشفيات معها في هذه الظروف الاستثنائية، لان هذا الزمن ليس زمن حسابات الربح والخسارة، ان الكرة الآن في ملعب المستشفيات الخاصة التي تقدمت بتعرفة الى وزير الاقتصاد والتجارة، الذي نقلها الينا، وبعد دراستها تبين لنا ان هذه التعرفة غير منطقية ومبالغ فيها، اذ انها تفوق تعرفة الدرجة الأولى المعمول بها حاليا، بين المستشفيات وشركات التأمين، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، كما انها ليست مبنية على اساس تعرفة الضمان بالرغم من اصرارنا على ان تكون كذلك”.