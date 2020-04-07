“اعلاميون من أجل الحرية” يطالبون بالعدالة في قضية شهيد الثورة اللبنانية علاء أبو فخر

شدد ” إعلاميون من أجل الحرية” على ضرورة التمسك بحرية التعبيرو وتحقيق العدالة وتطبيق روحية القانون وذلك في بيان هذا نصه:

” تتوالى الخطوات التي تقوم بها السلطة في لبنان مستغلة الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، وآخرها الإجراء الذي اتخذ في قضية شهيد الثورة اللبنانية علاء أبو فخر، الذي يؤشر إلى نية واضحة بتجاوز مبدأ العدالة والمحاسبة وتحديد المسؤولية في استشهاد أبو فخر.









إن هذا التوجه الذي سبقه إخلاء ساحة الثورة من المعتصمين، ونزع خيم الاعتصام بالقوة بذريعة فيروس كورونا، على رغم تعهد وزير الداخلية بالابقاء على الخيم، هو محاولة اقتناص واستعجال في القضاء على إرادة اللبنانيين في التعبير بحرية، والاعتراض على الاوضاع السيئة التي تحاصرهم من كل الجهات.

إننا نشدد على التمسك بحرية التعبير، وبتحقيق العدالة وتطبيق روحية القانون، ونعلن التضامن الكامل مع أسرة الشهيد أبو فخر، وننتظر من القضاء، أن يقوم بدوره كاملا، بعيدا من الضغوط السياسية والاستنسابية”.