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بري لسلامة: ودائع الناس في المصارف من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها

April 7, 2020

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينه نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر حيث جرى عرض لآخر الاوضاع العامة والمستجدات السياسيه والامنية .

على صعيد آخر عرض رئيس المجلس الوضعين المالي والنقدي وسبل تحصين اموال المودعين لاسيما الصغار منهم خلال لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي وضعه في اجواء الاجراءات التي اتخذها وسوف يتخذها مصرف لبنان في هذا الاطار .




بري جدد التاكيد لسلامة على اعتبار ودائع الناس في المصارف من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت اي ظرف من الظروف ، لافتا الى ان التشريعات بشكل عام والمالية منها بشكل خاص هي في الاساس لحماية الناس وحقوقهم في كل يصنع حياتهم ويحمي جنى عمرهم .

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