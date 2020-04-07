“الصحة العالمية” تقدم نصائح غذائية للوقاية من كورونا

قدمت منظمة الصحة العالمية، جملة من النصائح الغذائية، للأشخاص البالغين للوقاية من فيروس كورونا، واشتملت على الإقبال على الأطعمة الطبيعية، والابتعاد عن كل المواد المصنعة.

ودعت الصحة العالمية عبر حسابها بموقع تويتر، إلى اتباع الحمية في الأكل وتجنب عدد من المأكولات والمشروبات.









وأكدت المنظمة على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء (8- 10) أكواب يوميا مع تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى، مع أهمية تجنب شرب “كميات كبيرة من الكافيين وعصائر الفاكهة المحلاة وشراب الفواكه والمشروبات الغازية والمنعشة”.

تناول الطعام في المنزل لتقليل معدل اختلاطك بالآخرين والحد من احتمال تعرضك للإصابة بمرض #كوفيد_19. مع تردد الكثير من الناس على الأماكن المكتظة مثل المطاعم والمقاهي، لا يمكنك معرفة ما إذا كان الناس يغسلون أيديهم، وهل تُنَظف الأسطح وتُطهَر بانتظام كافٍ في هذه الأماكن. pic.twitter.com/kKDKxwMxyA — WHO EMRO (@WHOEMRO) April 6, 2020

نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض #كوفيد_19: 🔻 قلل ما تستهلكه من الملح دون 5 غرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، واستخدم الملح المعالج باليود.

🔻 قلل ما تتناوله من المشروبات الغازية أو الصودا والمشروبات الأخرى الغنية بالسكر. pic.twitter.com/u91OK7iwnQ — WHO EMRO (@WHOEMRO) April 6, 2020