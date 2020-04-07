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“الصحة العالمية” تقدم نصائح غذائية للوقاية من كورونا

April 7, 2020

قدمت منظمة الصحة العالمية، جملة من النصائح الغذائية، للأشخاص البالغين للوقاية من فيروس كورونا، واشتملت على الإقبال على الأطعمة الطبيعية، والابتعاد عن كل المواد المصنعة.

ودعت الصحة العالمية عبر حسابها بموقع تويتر، إلى اتباع الحمية في الأكل وتجنب عدد من المأكولات والمشروبات.




وأكدت المنظمة على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء (8- 10) أكواب يوميا مع تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى، مع أهمية تجنب شرب “كميات كبيرة من الكافيين وعصائر الفاكهة المحلاة وشراب الفواكه والمشروبات الغازية والمنعشة”.

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