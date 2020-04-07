مصرع نازح سوري أحرق نفسه بسبب الديون في لبنان

شهد لبنان حادثاً فاجعاً؛ إذ توفي نازح سوري يدعى بسام الحلاق (52 عاماً) في بلدة تعلبايا متأثراً بحروق أصيب بها بعدما أضرم النار في نفسه نظراً لتراكم الديون عليه.

ووفقاً لتقارير صحافية فقد عانى الحلاق من تردي الأحوال المعيشية منذ نزوحه مع أسرته من بلدة داريا في ريف دمشق في عام 2013. وقالت أسرته إن مفوضية اللاجئين في لبنان رفضت تسجيل أسماء أفراد عائلته، وتكاثرت عليه الديون من وقتها، خصوصاً إيجار المنزل.









ومع تدهور الأوضاع قام بسكب البنزين على نفسه محاولاً الانتحار، فيما قال مستشفى البقاع إن جروحه من الدرجة الثالثة.

وأثارت الوفاة المأساوية للنازح السوري صدمة وحزناً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن محافظ البقاع، القاضي كمال أبو جودة، يتابع القضية، فيما تقوم المفوّضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بمحاولة تأمين مساعدة لعائلة الحلاق.

الشرق الأوسط