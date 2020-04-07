سجال جميل السيد ومحمد الحوت يتطور.. إتهامات متبادلة بالفساد!

ردّ النائب جميل السيد عبر برنامج “طوني خليفة” على قناة الجديد قائلاً إن “محمد الحوت عُين بقرار سياسي كما عُيّن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “، وأضاف: ” شركة “طيران الشرق الأوسط” هي شركة موجودة بأموال الناس عبر مصرف لبنان وهي للدولة، وللعِلم فإن مصرف لبنان له حصانة دولية”.

وتابع السيد : “الميدل إيست شركة عائلية والحوت عمد إلى توظيف عدد من أقربائه فيها.. وادعاءاته بشأن ثروة أملكها هي افتراءات وادعاءات كاذبة، وكلامه هذا سيودي به إلى المحكمة”.









أوضح رئيس مجلس إدارة “طيران الشرق الأوسط” محمّد الحوت أنّ السفارات هي التي تنسّق مع المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان وهي التي تحدد الأسماء وليس شركة الطيران ، وأضاف في حديث إلى برنامج ” طوني خليفة ” على قناة الجديد، ان ” الميدل إيست هي ملك المساهمين، ومصرف لبنان من أكثر المساهمين.. وليسمح لنا جميل السيد، ثروته تفوق الـ 27 مليون دولار ولم يسأله أحد، وفعلا “يلي استحوا ماتوا”.

وتابع الحوت: “اذا كان هناك ملف فساد مثبت في لبنان فهو على جميل السيد”