لمواجهة كورونا.. السعودية تفرض حظر تجوال كاملاً في العاصمة الرياض ومدن أخرى

أعلنت السعودية، الإثنين 6 أبريل/نيسان 2020، فرض حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى، و4 محافظات، إثر تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت الحصيلة إلى 2605.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية، نقلته قناة “الإخبارية” الرسمية.









حيث قالت الوزارة: “تقرَّر منع للتجوال، على مدار 24 ساعة، يشمل مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف ومحافظات جدة والطائف والقطيف والخبر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا”.

حظر كامل في مدن سعودية

وزارة الداخلية قالت إنه “ستُمنع ممارسة أي أنشطة تجارية عدا المرافق الصحية والصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية في المناطق المذكورة”.

في حين أشارت إلى أنه “سيُسمح في نطاق ضيق للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية”.

كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في بيان، ارتفاع إصابات كورونا إلى 2605، توفي منهم 38، وتعافى 551.

سبق أن تم حظر في مكة والمدينة

قرار المملكة العربية السعودية ليس الأول؛ بل سبق أن منعت التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار 24 ساعة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك في الأسبوع الماضي.

جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، نقلاً عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية (لم تسمه).

حيث أوضح المصدر، أنه تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، حتى إشعار آخر.

في حين أضاف أنَّ منع التجول لا يشمل دخول وخروج الفئات المستثناة من منتسبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص.

الاحتياجات الضرورية

المصدر السعودي قال إنه سيُسمح “في أضيق نطاق لسكان المدينتين بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً”.

كما تم منع ممارسة أي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بالمدينتين، فضلاً عن عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية، وفق المصدر نفسه.

في حين هابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين، اعتماد خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة، وتوصيلها إلى المنازل.

حركة الطيران

كما اتخذت المملكة إجراءات صارمة، بما في ذلك وقف رحلات الطيران الدولية، وتعليق العمرة على مدار العام، وإغلاق المساجد والمدارس والأسواق والمطاعم.

وقد اتخذت دول الخليج إجراءات صارمة لمواجهة تفشي الفيروس، إذ أعلنت المطارات الرئيسية في دبي وأبوظبي بالإمارات العربية أنها ستعلق جميع رحلات الركاب بشكل مؤقت اعتباراً من يوم الخميس 26 مارس/آذار، كما علقت شركتا طيران الإمارات والاتحاد جميع الرحلات، فيما حثت الإمارات الناس على البقاء في منازلهم، لكن بدون الإعلان عن حظر تجول رسمي أو تعليق العمل، لكنها أغلقت بعض المتاجر في مراكز التسوق في دبي، بينما فرضت الكويت حظراً للتجول، وقالت إن المخالفين للحظر من الأجانب سيتم ترحيلهم.

عزل تام لمنطقتين

أما في الكويت، ففرضت الحكومة العزل التام على منطقتين مزدحمتين سكانياً، وقررت تعطيل الأعمال في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لأسبوعين آخرين حتى 26 أبريل/نيسان، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.

كما مدَّدت حظر التجول الجزئي ساعتين إضافيتين بالصباح، ليبدأ في الخامسة صباحاً (14.00 بتوقيت غرينتش)، ويستمر حتى السادسة مساءً اعتباراً من الإثنين وحتى إشعار آخر. وحثت وزارة الداخلية المواطنين على البقاء بمنازلهم حتى في غير ساعات الحظر.

أما المنطقتان اللتان ستخضعان للعزل التام فهما جليب الشيوخ والمهبولة، وهما منطقتان مكتظتان بالسكان ويعيش فيهما فقراء العمال من الوافدين.

يُذكر أنه وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و330 ألفاً، توفي منهم أكثر من 73 ألفاً، في حين تعافى ما يزيد على 277 ألفاً، بحسب موقع Worldometer.