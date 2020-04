نقل رئيس الوزراء البريطاني للرعاية المركزة بعد تدهور حالته

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.

وذكرت الحكومة البريطانية، ومقرها في داونينغ ستريت، أن وزير الخارجية دومينيك راب “سوف يحل بدلا من رئيس الوزراء إذا ما استدعت الضرورة” أثناء بقاء جونسون في العناية المركزة.

وأضافت أنه “منذ مساء أمس الأحد، يخضع رئيس الوزراء لرعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن نقل إليها جراء استمرار أعراض الإصابة بفيروس كورونا”. وقالت الحكومة: “خلال فترة بعد الظهر اليوم، تفاقمت حالة رئيس الوزراء، وتم نقله إلى وحدة الرعاية المركزة بالمستشفى بناء على نصيحة فريقه المعالج”.

ورفضت الحكومة البريطانية في وقت سابق الإجابة على سؤال بشأن ما إذا جونسون قد تم وضعه على جهاز للتنفس الصناعي أو أنه أصيب بالالتهاب الرئوي.

BREAKING: Boris Johnson has been moved to intensive care after his coronavirus symptoms worsened. pic.twitter.com/UkAkxmcsv2

