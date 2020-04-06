بعد مطالبته بعودة الحياة إلى طبيعتها.. السويد ترد على ساويرس

بعد يومين من دعوته لفتح المجال العام في مصر اقتداء بالسويد، تلقى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ردا مفصلا عن حقيقة إجراءات ستوكهولم لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان ساويرس قد دعا منذ بداية أزمة كورونا إلى إعادة الحياة لطبيعتها خوفا من الركود الاقتصادي، ونشر بعدها تغريدة يدعو فيها لاتباع خطوات السويد في ترك الحياة تسير بشكل طبيعي، الأمر الذي تبين عدم دقته.









Recession = كساد COVID 19 = كورونا ☝️ pic.twitter.com/ULWDIi3pU7 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 1, 2020

من سيكسب السويد ام العالم السويد ..بلد العلم و جائزة نوبل .. رفضت عمل أي حظر تجوال أو تعطيل عمل أو أي شيء من هذه القرارات التي تجري كل دول العالم إليها لمحاربة انتشار فيروس كورونا ! قررت أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون اي تغيير https://t.co/Fg9qjTtaPq — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 4, 2020

ورد حساب السويد الرسمي الناطق بالعربية على ساويرس، الاثنين، بتغريدة تقول إن مقولة ساويرس بأن “يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون أي تغيير” اقتداء بالسويد، غير صحيحة.

وأوضح الحساب أن الحكومة السويدية قد نصحت كبار السن والفئات المعرضة للإصابة، بعزل أنفسهم طوعا، وكذلك تم منع الزيارة لديار المسنين.

كما أوصت الخارجية السويدية بعدم السفر إلى خارج البلاد حتى شهر يونيو المقبل، إلا في الحالات الطارئة.

أهلاً بكم 🙂 صحيح أنه من المُبكر الحكم على إجراءات السويد والدول الأخرى وصحيح أنه لا يوجد حظر تجول في #السويد ولكن عبارة (أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون اي تغيير) غير صحيحة ونسرد هنا بعض "التغييرات" (1) — السويد (@Sweden_AR) April 6, 2020

وأوضح حساب السويد أن غالبية السكان في ستوكهولم وبقية المدن يعملون من المنزل، إذ يمنع أي تجمع يزيد عن ٥٠ شخصا، وذلك بناء على توصيات الحكومة، التي يتم اتخاذها استنادا إلى رأي خبراء.

أولويات #السويد (الحكومة) في هذه الأزمة هي 1-وضع الإجراء الصحيح في الوقت المناسب 2- التخفيف من العواقب على المواطنين والشركات.3- ضمان الموارد للرعاية الصحية 4- الحد من انتشار العدوى في البلاد. وتجد الحكومة تثق في المسؤولية الشخصية للأفراد بالمجتمعhttps://t.co/MNzFES8ppe — السويد (@Sweden_AR) April 6, 2020

أما فيما يخص التعليم، فأوضح الحساب أن المدارس الثانوية والجامعات والمعاهد في السويد، تقوم بالتدريس عن بعد، فيما عدا دور رياض الأطفال، والمدارس الأساسية، وذلك لمنع انتشار العدوى في تلك الأماكن.

أولويات #السويد (الحكومة) في هذه الأزمة هي 1-وضع الإجراء الصحيح في الوقت المناسب 2- التخفيف من العواقب على المواطنين والشركات.3- ضمان الموارد للرعاية الصحية 4- الحد من انتشار العدوى في البلاد. وتجد الحكومة تثق في المسؤولية الشخصية للأفراد بالمجتمعhttps://t.co/MNzFES8ppe — السويد (@Sweden_AR) April 6, 2020

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد فرضت حظر تجول جزئي، يمتد من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وقد دعا عدد من رجال الأعمال المصريين، إلى عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى، خوفا من التبعات الاقتصادية، وكان على رأسهم، نجيب ساويرس، ورؤوف غبور، وحسين صبور.