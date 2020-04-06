سعر صرف الدولار في المصارف 2600 ليرة بعد تعميم مصرف لبنان… فكيف تَحدَّد؟

بعد التعميم الذي صدر يوم الجمعة في 3 نيسان 2020، حددّت المصارف اللبنانية سعر صرف الدولار مقابل 2600 ليرة، على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى خمسة ملايين ليرة.

طال التعميم المصارف وشركات الصيرفة، إذ أعلن مصرف لبنان عن إنشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان، تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصاً بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق، وإنشاء منصة إلكترونية بهدف تأمين العملات النقدية الأجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني وخصوصاً الدولار الأميركي.









هذه اللجنة المؤلفة من المصارف التجارية ومصرف لبنان وعدد من الصرافين الذين ينتمون إلى الفئة “أ” هم من حدّدوا سعر الصرف بـ 2600 ل.ل، وسيتم تحديد هذا السعر أسبوعياً. إنما تجدر الإشارة إلى أنّ السعر الرسمي المعتمد للدولار الأميركي هو 1507.5 ليرات كما في المصرف المركزي!

هذا الإجراء وإن كان يدل على شيء، فهو السماح لصغار المودعين بالحصول على أموالهم بالليرة اللبنانية وليس على قيمة 1500 ل.ل من جهة، ومكافحة سوق الصرافين غير الشرعية من جهة أخرى.

وأكدّ مصدر مطلع في مصرف لبنان لـ “النهار” أنّه من الصعب تحديد سعر صرف الدولار في لبنان بشكل دقيق، باعتباره سوقاً صغيرة، والعرض مُوزّع وقليل، موضحاً: “لا نرى عروضاً على مبالغ كبيرة تصل إلى مئات ملايين الدولار، فمعظمها عروض متفرقة ومحدودة تصل إلى 500 دولار، باستثناء الرواتب التي تُرسل من الخارج”.

المصدر: “النهار”