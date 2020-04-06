تفاؤل حذر في أوروبا.. تراجع أعداد الإصابات والوفيات في الدول الأعلى انتشاراً لفيروس كورونا

سجلت الأرقام القادمة من القارة العجوز، الإثنين 6 أبريل/نيسان 2020 تراجعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والوفيات أيضاً، فيما يشكّل بارقة أمل بتجاوز مرحلة الذروة وتراجع منحنى الإصابات في دول القارة الأوروبية.

إيطاليا: الأولى في حصيلة الوفيات بسبب كورونا عالمياً، سجلت الأحد 5 أبريل/نيسان 2020، أدنى عدد وفيات بسبب فيروس كورونا الجديد، منذ أكثر من أسبوعين.









إذ بلغ عدد الوفيات، أمس الأحد، 525 حالة فقط، وهو الأقل منذ 19 مارس/آذار 2020، ليصل إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 15887 حالة في إيطاليا.

تراجع عدد الوفيات رافقه أيضاً تراجع ملحوظ في عدد المرضى في وحدات العناية الفائقة، المكتظة بشكل كبير، لليوم الثاني على التوالي.

وكذلك انخفض معدل زيادة عدد الإصابات بالفيروس، إذ سجلت إيطاليا، أمس الأحد، 4316 حالة، وهي أدنى زيادة في خمسة أيام، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 128948 إصابة.

إسبانيا: الثانية عالمياً والأولى أوروبياً في عدد الإصابات، سجلت الإثنين تباطؤاً في معدل الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد شهر كامل من الإجراءات المشددة والإغلاق التام في عموم البلاد.

عدد المتوفين خلال 24 ساعة الماضية بلغ وفقاً لوزارة الصحة الإسبانية، الأحد، 674 شخصاً، وهو نصف عدد وفيات السبت الذي بلغ 809 أشخاص، كما يقل كثيراً عن عدد الوفيات القياسي المسجل يوم الخميس إذ وصل إلى 950 وفاة.

أما عدد الإصابات المسجلة في إسبانيا فقد ارتفع إلى 130759 مقابل 124736 السبت.

في ألمانيا: أكدت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بألمانيا زاد 3677 حالة خلال 24 الساعة الماضية، ليصل إلى 95391 حالة، الإثنين، في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة.

الأعداد التي أُعلن عنها جاءت أقل من أرقام يوم الأحد التي بلغت 5936 حالة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد حالات الوفاة إلى 1434 حالة.

فرنسا: قالت وزارة صحتها، الأحد، إن الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا تراجعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بيانات الوزارة أظهرت وفاة 357 شخصاً بمرض كورونا في المستشفيات، الأحد، مقارنة مع 441 شخصاً السبت، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات إلى 5889.

بارقة أمل.. ولكن بحذر

مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، كتب على تويتر، اليوم الإثنين، عن إسبانيا قائلاً: “تفاؤل حذر نتيجة للإجراءات الجريئة والأساليب المبتكرة والقرارات الشجاعة”.

كما قال الجنرال ميجل أنخيل بيارويا، رئيس هيئة أركان الدفاع الإسبانية، خلال إفادة الإثنين: “اليوم أنضم (إلى زملائي) في إرسال رسالة أمل صغيرة”. وأضاف: “نحن على الطريق الصحيح وسنهزمه (الفيروس)”.

إلا أن هذه الأرقام لا تعني انتهاء الحجر الصحي، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث في كلمة أذيعت عبر التلفاز، أمس الأحد، تمديد الإغلاق الساري في ظل حالة الطوارئ حتى 26 أبريل/نيسان 2020 لمواجهة ما وصفه بأكبر أزمة تمر بها البلاد منذ عشرات السنين.

وتتصدر الدول الأوروبية الأربع: إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، قائمة أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، وحالات الوفاة التي تجاوزت كثيراً الأرقام التي سجلتها الصين رسمياً، بؤرة تفشي المرض المستجد.