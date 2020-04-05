تركيا توزع كمامات طبية مجاناً على المواطنين.. تصل عبر “البريد” لمن تتراوح أعمارهم بين الـ20 والـ65 عاماً

أعلن رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الأحد 5 أبريل/نيسان 2020 اعتزام وزارة الصحة، إرسال كمامات طبية إلى أفراد الشعب، ممن تتراوح أعمارهم بين 20 – 65 عاماً.

حيث قال ألطون في تغريدة نشرها عبر تويتر، إن “هذه الخطوة تأتي بتعليمات من رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، وبالتعاون بين وزارتي الصحة والمواصلات والبنية التحتية التركيتين”.









كمامات مجاناً للمواطنين في تركيا

رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون قال: “على الراغبين في الحصول على كمامات طبية، ملء الاستمارة الموجودة على الموقع الإلكتروني https://maske.epttavm.com، لتصل بعد ذلك إلى مكان إقامته، 5 كمامات أسبوعياً”.

ألطون، أشار إلى أن الكمامات ستصل إلى المواطنين، مجاناً عبر مؤسسة البريد التركية “بي تي تي – PTT”. وشدد ألطون على أن “هذه الخدمة غير متاحة لمن أعمارهم دون سن الـ20، أو فوق سن الـ65، نظراً لفرض السلطات قيوداً على خروجهم من منازلهم، في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا”.

يذكر أنه وقبل أيام، صدر مرسوم عن الرئاسة التركية يقضي بإلزام المواطنين، ارتداء الكمامات الطبية في أماكن التجمعات، لمنع انتشار كورونا.

تزايد الإصابات في تركيا

كان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أعلن مساء الأحد ارتفاع الإصابات في بلاده إلى 27 ألفاً و69، توفي منهم 574، وتماثل للشفاء 1042.

حيث أظهرت بيانات الوزارة، 3135 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 27 ألفاً و69 حالة.

فيما ارتفع عدد المتعافين من كورونا إلى 1042، إثر تسجيل 256 حالة شفاء جديدة.

ووفق البيانات أجرت الوزارة 20 ألفاً و65 فحص كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 181 ألفاً و445.

كذلك بلغ إجمالي المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة 1381، فيما بلغ إجمالي المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي 935.

تزايد وفيات الأتراك بالخارج

في السياق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ارتفاع وفيات الأتراك جراء فيروس كورونا خارج البلاد إلى 156. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير التركي لقناة “سي إن إن تورك” المحلية، أوضح فيه أن بلاده نقلت جثمان قرابة 50 منهم لدفنهم في تركيا.

حيث أكد تشاووش أوغلو أن بلاده “تواصل بذل جهودها لإجلاء مواطنيها في الخارج”، مشيراً إلى “إجلاء قرابة 25 ألفاً من 55 دولة”. وقال إن “تركيا أجلت 2467 مواطناً منذ مطلع أبريل/نيسان الحالي فقط، بينهم 644 مواطناً من الكويت”.

يذكر أن إيطاليا تتصدر قائمة وفيات كورونا عالمياً، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.