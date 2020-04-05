نقل بوريس جونسون للمستشفى.. بعد 10 أيام من إصابته بكورونا لا تزال أعراض الفيروس مستمرة

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني الأحد 5 أبريل/نيسان 2020، إن بوريس جونسون في المستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

حيث قال بيان “بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى لإجراء فحوص.. هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس”.









جونسون باق في العزل

سبق أن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة 3 أبريل/نيسان إنه سيبقى في العزل الذاتي لاستمرار معاناته من أعراض طفيفة لفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة بعد سبعة أيام من تأكد إصابته بالفيروس.

حيث قال جونسون في رسالة بالفيديو “على الرغم من أنني أشعر بتحسن وقضيت سبعة أيام في العزل، للأسف ما زلت أعاني من أحد الأعراض وهو عرض خفيف، لا تزال درجة حرارتي مرتفعة، لذا وفقاً لنصيحة الحكومة، يجب أن أظل في العزل الذاتي حتى زوال ذلك العرض”.

جونسون أضاف “لذلك بناء على نصيحة الحكومة سأظل في العزل الذاتي حتى يزول هذا العرض، نحن نعمل على مدار الساعة في برنامجنا لهزيمة الفيروس”.

يذكر أن جونسون أعلن إصابته بفيروس كورونا في 27 مارس/آذار، ليكون أول زعيم لقوة عظمى يتعرض للإصابة.

توصيات بريطانية

في حين توصي هيئة الصحة العامة البريطانية ببقاء المصابين بالمرض الذين تظهر عليهم أعراض في العزل الذاتي لمدة سبعة أيام على أن تطول المدة لمن تظل درجة حرارتهم مرتفعة.

حيث قال المتحدث باسم جونسون “التوجيهات شديدة الوضوح”.

فيما قال جونسون للبريطانيين “أناشدكم (عدم الخروج)، رجاء التزموا بالتوجيهات الآن. يبذل هذا البلد جهداً ضخماً ويقدم تضحية عظيمة ويقوم بعمل متميز لإبطاء انتشار الفيروس”.

خطيبة جونسون مصابة بكورونا

كانت كاري سيموندس خطيبة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قالت إنها أمضت الأسبوع المنقضي في الفراش تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد، لكنها شعرت بعد سبعة أيام من الخلود للراحة أن حالتها تتحسن.

حيث أضافت سيموندس التي تحمل جنيناً في أحشائها “أمضيت الأسبوع المنصرم في الفراش أعاني من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا. لم أكن في حاجة للخضوع لاختبارات وبعد سبعة أيام من الراحة أشعر بأنني أفضل وفي طريقي للتعافي”.

كذلك قالت “الأمر يبعث على القلق البالغ في حالة إصابة أي حامل بمرض كوفيد-19. أقول للنساء الحوامل الأخريات من فضلكن اقرأن واتبعن أحدث الإرشادات التي رأيت أنها مطمئنة للغاية”.